Beste Beratung in der Branche Lohnsteuerhilfen

Nur die Lohi darf das Prädikat „BESTE KUNDENBERATUNG“ tragen, das die renommierte Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt dem Testsieger verlieh. Zum siebten Mal in Folge ging die Lohi in puncto Kundenberatung als Branchenbester aus der Marktforschungsstudie des Kölner Instituts ServiceValue GmbH hervor.

Persönliche Beratung ist unverzichtbar

Natürlich gibt es viele Steuerpflichtige, die auf Softwareprogramme und Apps zurückgreifen. Dadurch verschenken sie aber Steuergeld, das ihnen zusteht, weil die Ergebnisse allgemein gehalten sind und durchschnittlich ausfallen. Trotz dieses Trends ist die kompetente Analyse und Beratung bei so komplexen Anforderungen wie der Steuererklärung sehr gefragt. Dafür bieten wir über 300 Beratungsstellen in ganz Deutschland. „Unsere Berater sind durch regelmäßige Schulungen stets auf dem aktuellen Rechtsstand und bestens qualifiziert. Das macht sich natürlich im Steuerergebnis bemerkbar. Und unsere Mitglieder haben Rechtssicherheit, darauf können sie sich verlassen“, erklärt Jörg Gabes das hervorragende Ergebnis der Studie.

Digitale Services als Zusatzangebot

„Selbstverständlich ergänzen wir unser Leistungsangebot durch digitale Dienste und sind über alle gängigen Kanäle erreichbar“, ergänzt Jörg Gabes. Das Lohi-Mitgliederportal und die Lohi-App machen es Mitgliedern einfach, Dokumente mit dem Handy hochzuladen und zu archivieren. Interessenten finden auf der Website eine Übersicht über alle unsere Standorte und Öffnungszeiten. Eine Terminanfrage kann schnell und unkompliziert über die Website, per E-Mail oder telefonisch gestellt werden. Und auch eine Videoberatung ist auf Wunsch möglich. „Dies sehen wir jedoch als Zusatzangebot und Service, aber niemals als Ersatz für die persönliche Beratung“, schließt Jörg Gabes.

Die Studie „Beste Kundenberatung“

In der Online-Studie konnten Mitglieder ihre Bewertung zu zehn Leistungsmerkmalen abgeben, sofern sie in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Beratung in Anspruch genommen hatten. Insgesamt umfasste die Studie 35.768 Kundenurteile zu 712 Unternehmen aus 36 Branchen. Bewertet wurden unter anderem die erste Kontaktaufnahme, die soziale Kompetenz und die Fachkenntnisse des Fachberaters, die individuelle Bedarfsermittlung sowie der persönliche Nutzen. Ausgezeichnet wurde jeweils nur ein einziges Unternehmen je Branche, und zwar das beste. In der Branche Lohnsteuerhilfen belegt die Lohi seit dem Jahr 2019 unangefochten den ersten Platz.

Quelle: Handelsblatt Ausgabe 110 vom 11.06.2025

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Firmenkontakt

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Tobias Gerauer

Riesstr. 17

80992 München

089 278 131 78



http://www.lohi.de

Pressekontakt

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Nicole Janisch

Werner-von-Siemens-Str. 5

93128 Regenstauf

09402 5040147



http://www.lohi.de

Bildquelle: New Africa/stock.adobe.com