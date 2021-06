Best Virtual Choir – Ready For Takeoff

Der Chorverband Rheinland-Pfalz sucht den besten virtuellen Chor. Die Chorvideos stehen ab sofort zur Abstimmung online.

Es war eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, die der Musikrat des Chorverbands Rheinland-Pfalz den Chören gestellt hatte: Im Zeitraum vom 15. März bis 10. Juni sollten die Chöre ein Musikstück in einem ansprechenden, ungewöhnlichen und unkonventionellen Videoformat produzieren. 14 Chöre aus elf Kreis-Chorverbänden im Chorverband Rheinland-Pfalz haben ihre Videos eingesendet und warten jetzt auf das Votum der strengsten Jury überhaupt: auf das Votum des Publikums.

“Die Qualität der eingesendeten Bewerbungen hat uns total “geflasht”. Unglaublich, welche Arbeit sich die Chöre im Chorverband Rheinland-Pfalz gemacht haben und damit zeigen, was sie können und was möglich ist”, freut sich der Vorsitzende des Musikrats, Marco Herbert ĂĽber die Einsendungen. “Sich diese Videos anzuschauen ist durchweg ein RiesenspaĂź.”

Im Wettbewerb zum “Best Virtual Choir” werden die drei sowohl musikalisch als auch visuell ansprechendsten Chorvideos prämiert. Die hochkarätig besetzte Jury mit Astrid Vang-Pedersen, Carsten Gerlitz und Christoph Hiller, wählt nun unter den eingegangenen Videos die drei Besten aus.

Alle Videos wurden fĂĽr das Publikumsvoting auch nochmals zur Abstimmung um den “Sonderpreis des Publikums” online gestellt. Die drei erstplatzierten Chöre erhalten je einen Gutschein ĂĽber 1.000, 500 oder 300 Euro, zweckgebunden fĂĽr Coachings, Noten, technisches Equipment oder andere chorische MaĂźnahmen. Der Gewinnerchor des Publikumspreises erhält ein exklusiv fĂĽr ihn verfasstes Chorarrangement.

Das Onlinevoting ist ab sofort über auf der Seite cv-rlp.de/best-virtual-choir-videos geöffnet. Jede teilnehmende Person hat drei Stimmen zu vergeben. Die Teilnahme ist jedoch nur einmal möglich. Das Onlinevoting endet am 24. Juni um 23:59 Uhr.

“Das Präsidium, der Musikrat und die teilnehmenden Chöre freuen sich jetzt auf viele Stimmen. Und nun kann es losgehen: “Ready for takeoff!'”

Kontaktdaten / Ansprechpartner Presse:

Chorverband Rheinland-Pfalz e. V.

Dieter Meyer Referent fĂĽr Ă–ffentlichkeitsarbeit und Medien

Bendorfer Str. 72-74

56567 Neuwied-Engers

Tel. +40 2631 8312696

E-Mail dieter.meyer@cvrlp.de

Web: https://cv-rlp.de

Weitere Links zum Artikel:

https://cv-rlp.de/best-virtual-choir-videos/

https://cv-rlp.de/wir-suchen-den-best-virtual-choir-im-chorverband-rheinland-pfalz/

Boilerplate/Vereinsportrait:

14 teilnehmende Chöre

– Jugendchor Skylarks (Chorverein: Albiger FrĂĽhlingslerchen)

– ChorColores (Chorverein: Sängervereinigung 1886 Heidesheim am Rhein)

– Chor Cantando Messerich

– Tonart Hambuch

– No Limits (Chorverein: Musikforum Kastellaun)

– PopCor kreuz&quer in Partnerschaft mit Cantiami Wiesbaden

– Choralis Mommenheim (Chorverein: MGV 1862 Mommenheim)

– Die neue Generation

– Chor Divertimento

– canto al dente

– Frauenensemble Encantada

– Chor pianoforte (Chorverein: Die Kolpingsfamilie Kärlich)

– MGV Frohsinn Steinefrenz

– Singsations Westerwald (Chorverein: Choryfeen Staudt)

aus 11 Kreis-Chorverbänden

– Alzey

– Bingen am Rhein

– Bitburg-PrĂĽm

– Cochem

– HunsrĂĽck

– Bad Kreuznach

– Oppenheim

– Trier-Saarburg

– Altenkirchen

– Rhein-Mosel

– Westerwald

Erstveröffentlicht am 15. Juni 2021 auf https://singendesland.de

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegrĂĽndet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit ĂĽber 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fĂĽnf groĂźen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens fĂĽr die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten fĂĽr Choraktive;

– DurchfĂĽhren von Leistungs- und Bewertungssingen fĂĽr Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Ă–ffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren UnterstĂĽtzung der Chorkultur im Land;

– UnterstĂĽtzen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Ă–ffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, fĂĽr Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Firmenkontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696

dieter.meyer@cvrlp.de

https://cv-rlp.de

Pressekontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696

dieter.meyer@cv-rlp.de

https://rlp-singt.de/sila-award

Bildquelle: Fotocollage: C. SimmerkuĂź / CV RLP