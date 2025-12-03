Best of Louis!

15. Louis Lewandowski Festival

„Wer hätte das 2010 gedacht, als wir mit den Vorbereitungen für das erste Louis Lewandowski Festival synagogaler Musik – es fand 2011 statt – befasst waren, dass daraus 15 Jahrgänge werden würden und das Event rasch zum international bedeutendsten seiner Art?“, fragt Festivaldirektor Nils Busch-Petersen zum Auftakt seines Gespräches mit diesem Magazin. Und gibt die Antwort gleich selbst: „Wohl niemand.“

Schon die Statistik kann sich sehen lassen. Seit 2011 konnten mehr als 80 Chöre und Ensembles mit fast 2000 Künstlern aus 13 Ländern und von drei Kontinenten (Europa, Afrika, Nordamerika) in Berlin und Brandenburg begrüßt werden. Wichtiger jedoch: In diesen 15 Jahren wurde jüdisch-religiöse Musik aus den letzten fünf Jahrhunderten aufgeführt, denn schon vom zweiten Festival an wurde nicht mehr ausschließlich Lewandowskis Werk gespielt. „Der Komponist und Namensgeber“, so Busch-Petersen, „blieb immer die Seele des Festivals, war stets im Repertoire, doch die Aufführungspalette spreizte sich mit jedem Jahrgang mehr – durch die Jahrhunderte ebenso wie geografisch – und erschloss so weite musikalische Räume um Lewandowski herum. Auf diese Weise haben wir inzwischen alles abgebildet, was synagogale Musik ausmacht. In den letzten beiden Jahren bis in den ganz eigenen musikalischen Kosmos der orientalischen Juden hinein.“

Vor diesem Hintergrund passt es sehr gut, mit dem diesjährigen Festival ein „Best of“ alles bisher Gewesenen zu präsentieren.

Die Festival-Konzerte werden einmal mehr von internationalen Gästen sowie deutschen Ensembles bestritten.

Zum dritten Mal in der Festival-Geschichte tritt das Lewandowski Streichquintett auf, bestehend aus Professoren und Meisterschülern der Berliner Universität der Künste. Der besondere Reiz dieser Formation liegt darin, die klanglichen und emotionalen Dimensionen von Chor oder Orgel in die Sprache der Streicher zu übersetzen.

Hidden Voices, Philadelphia, geleitet von Julia Zavadsky, vereint Solisten aus Philadelphia und New York. Das Ensemble bringt jüdische Chormusik von der Renaissance bis zur Moderne auf internationale Bühnen und fühlt sich insbesondere dem interkulturellen Austausch verpflichtet.

Der Leipziger Synagogalchor als von Beginn an aus nichtjüdischen Sängerinnen und Sängern bestehender Laienchor ist ein Unikat in der deutschen Musikgeschichte. Gegründet wurde der Chor 1962 von Werner Sander, dem aus Breslau stammenden Kantor der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, und war der einzige synagogale Chor in DDR.

Der Adi Choir, Tel Aviv, wurde 2006 gegründet und steht seit 2009 unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Oded Shomrony. Der Chor hat zahlreiche A cappella-Konzerte bestritten, mit renommierten israelischen Orchestern und führenden Popsängern zusammengearbeitet sowie Israel bei verschiedenen Festivals weltweit vertreten.

Das Synagogal Ensemble Berlin hat sich im Laufe seines mehr als 20jährigen Bestehens ein großes Repertoire erarbeitet: Es umfasst Synagogalmusik des Barock, Werke des 19. Jahrhundert aus West- und Osteuropa, Chorwerke aus Israel, den USA und Werke der Moderne.

Den Pre-Opening-Abend des Festivals am 16. Dezember wird das Synagogal Ensemble Berlin in der Synagoge am Berliner Fraenkelufer geben.

Das Eröffnungskonzert mit allen teilnehmenden Künstlern findet am 18. Dezember im Nikolaisaal in Potsdam statt, unter der Schirmherrschaft des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke.

Am 20. Dezember folgen gleich drei Konzerte in Berlin – in der Krankenhauskirche im Wuhlgarten, im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus in Pankow sowie im MaHalla in Oberschöneweide.

Am vierten Advent schließlich wird den traditionellen Abschluss des Festivals wieder das große Finale mit allen Künstlern in der Synagoge Rykestraße bilden. Schirmherren sind Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener und Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.

Louis Lewandowski Festival 2025: „Best of Louis!“, 18. – 21. Dezember in Berlin und Potsdam; mit Pre Opening Konzert am 16. Dezember; alle Informationen zu Konzerten und Veranstaltungsorten sowie Kartenbestellungen im Internet.

Der Verein der Freunde und Förderer des Synagogal-Ensembles Berlin e.V. widmet sich der Pflege der musikalischen Tradition des jüdischen Komponisten Louis Lewandowski, dieses großen Reformators der jüdischen Liturgie im Berlin des 19. Jahrhunderts.

Firmenkontakt

Verein der Freunde und Förderer des Synagogal Ensemble Berlin e.V.

Nils Busch-Petersen

Mehringdamm 48

10961 Berlin

01729104141



http://www.louis-lewandowski-festival.de

Pressekontakt

Redaktionsbüro

Wolfgang Schwarz

Fritz-Reuter-Str. 8

12623 Berlin

01786297061



http://www.louis-lewandowski-festival.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.