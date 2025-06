BEST OF DESIGN Award, Schöner Wohnen für CUBE 4′ von Nivona

Auszeichnung bestätigt innovative Produktentwicklung: Nivona Cube 4″ erhält BEST OF DESIGN-Award von Schöner Wohnen

Der Kaffeeautomat Cube 4″ von Nivona überzeugte die Fachjury des renommierten BEST OF DESIGN-Award von Schöner Wohnen, die seit 2021 herausragende Produkte auszeichnet. Die gelungene Verbindung aus klarem Design und innovativer Funktionalität, die besonders Schwarztrinker ansprechen soll, macht den Cube 4″ zu einem ganz neuen Konzept fürs Kaffeemachen.

Kompakte Symbiose aus Vollautomat und Siebträger

Der Cube 4″ vereint auf einzigartige Weise die Vorteile unterschiedlichster Systeme. Er ist eine Symbiose aus Vollautomat und Siebträger und das im kompakten Format einer Kapselmaschine. Das innovative System sorgt dafür, dass das Kaffeemehl direkt aus der Mühle in den Click Cup fällt. Danach wird der Behälter mit den frisch gemahlenen Kaffeebohnen entnommen und in die Brühverrichtung auf der rechten Seite des Geräts eingesetzt. Das bedeutet, dass kein Kaffeemehl in das Innere der Maschine gelangt und so kaum Reinigungsaufwand entsteht. Das Ausspülen des Click Cups genügt. Durch das innovative Verfahren beim Tampern und die Symbiose aus Kaffeevollautomat und Siebträger erhalten Liebhaber von schwarzem Kaffee eine erstklassige Geschmackserfahrung. Und das alles in einem kompakten Gerät.

Kompakter Kaffeeautomat setzt neue Maßstäbe bei Design, Hygiene und Kaffeegenuss

„Die Auszeichnung mit dem BEST OF DESIGN-Award ist für uns eine weitere Bestätigung, dass unser neues Konzept in Bezug auf innovative Produktentwicklung und außergewöhnliches Design ohne Schnörkel richtig ist“, erklärt Christian Fritsch von Nivona. „Mit dem Cube 4″ haben wir einen leicht zu bedienenden und zu reinigenden Kaffeeautomaten entwickelt, der speziell auf die Bedürfnisse von Schwarztrinkern ausgerichtet ist und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legt. Durch die Kombination zweier Systeme bieten wir ein durchdachtes Konzept, das sowohl geschmacklich als auch in puncto Benutzerfreundlichkeit überzeugt.“

Über den Schöner Wohnen Award

Seit 2021 verleiht die Zeitschrift Schöner Wohnen einmal im Jahr den BEST OF DESIGN-Award. Die ausgezeichneten Produkte erfüllen die hohen Kriterien einer Fachjury an herausragendes Design und innovative Funktionalität. Sie werden im großen BEST OF DESIGN-Spezial der Zeitschrift und auf schoener-wohnen-bod.com präsentiert.

Weitere Informationen auf www.nivona.com

Unter dem Motto „Kaffeegenuss in bester Qualität“ steht NIVONA für Produkte mit einem besonderen Konzept, die ausschließlich im Fachhandel erhältlich sind. Der Spezialist für Kaffeevollautomaten wurde 2005 von Geschäftsführer Peter Wildner und zwei weiteren Partnern gegründet. Auf knapp 2000 Quadratmetern arbeiten im Nürnberger Südwestpark über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 14 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Mehr als 2.500 Händler vertrauen auf die hervorragende Qualität der Automaten und den außergewöhnlich kompetenten Kundenservice von Nivona.

Firmenkontakt

Nivona Apparate GmbH

Björn Bischoff

Südwestpark 49

90449 Nürnberg

+49 (0) 911 252663-12



http://www.nivona.com

Pressekontakt

becker döring communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-12



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Nivona