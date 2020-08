Best IT Solutions CEO 2020 (Deutschland): Marcus Heinrich

Global CEO Excellence Award 2020

Beim steigen Wachstum der Digitalwirtschaft in spannende, neue Richtungen sind Menschen mit Weitsicht gefragt, um Unternehmen für die Welt von morgen zu transformieren. Marcus Heinrich, Geschäftsführer der agilimo Consulting GmbH, beschäftigt sich seit zehn Jahren damit, ausgeklügelte Lösungen für all die bereit zu stellen, die sie am meisten brauchen. Mit Blick auf die durch Expertise und unternehmerischen Scharfsinn erreichten Erfolge haben wir uns beim ihm und seiner Firma etwas genauer umgeschaut, um mehr zu erfahren.

Seit 2010 ist agilimo für viele ihrer Kunden ein unentbehrlicher Dienstleister geworden, der durch kreative Lösungen die Vorteile flexibler, digitaler Arbeitsplätze für Menschen nutzbar macht. Viele Kunden suchen eine sichere Lösung, die gleichzeitig auch noch benutzerfreundlich ist. Häufig fehlt intern jedoch die nötige Expertise für eine Umsetzung in Eigenregie.

Selbstredend erfĂĽllt agilimo bei allen Projekten die höchsten Standards der nationalen und internationalen Kunden – von Regierungsbehörden, ĂĽber Handelsunternehmen bis zur Finanzbranche und RĂĽstungsindustrie.

Als Marcus Heinrich mit agilimo begann, war er bereits über zehn Jahre als Unternehmer tätig. Während dieser Zeit sammelte er bereits Erfahrung bei mehreren erfolgreichen Firmengründungen, die bis heute bestehen.

Seit den bescheidenen Anfängen des ursprĂĽnglichen Ein-Mann-Betriebes hat seine Firma allerdings ein exponentielles Wachstum durchlaufen. Heute ist Heinrichs” Team in ganz Europa tätig und hat sich in der Privatwirtschaft wie auch im öffentlichen Sektor gleichermaĂźen als Umsetzer von Premium-Lösungen einen Namen gemacht.

Die breite Akzeptanz konnte insbesondere deshalb erreicht werden, weil agilimo in Projekten alle beteiligten Ebenen innerhalb des Prozesse einbezieht – von der Spitze eines Unternehmens bis zur Basis. Statt die Kommunikation nur auf die direkten Ansprechpersonen beim Kunden zu beschränken, behalten die Spezialisten von agilimo bei Ihren Aufgaben stets das groĂźe Ganze im Blick. Und genau diese Herangehensweise erleichtert die nachhaltige Akzeptanz der Veränderungen bei den Kunden.

Dieser Ansatz ermöglicht dem Team zudem hohe Flexibilität bei der Herangehensweise – wo andere sagen, dass es keine Lösung gibt, wird agilimo einen Weg zum Ziel finden.

Mit seiner besonderen Sichtweise auf die eigenen Branche hat Marcus Heinrich nun damit begonnen, mit seinem Unternehmen eine etwas andere Richtung einzuschlagen.

Anstatt ausschlieĂźlich rein maĂźgeschneiderte Lösungen einzusetzen, will agilimo dazu ĂĽbergehen, modulare Produkte anzubieten, bei denen der Kunde eine monatliche GebĂĽhr fĂĽr seine Nutzung zahlt. Diese beinhaltet dann den gesamten modularen Leistungsumfang – von der Implementierung, ĂĽber den Rollout, die Einweisung bis zur Gerätenutzung.

Mit diesem Zug stellt Marcus Heinrich sein Unternehmen in die vorderste Reihe einer technologischen Revolution, um diejenigen zu unterstützen, die aktuell deutschlandweit per Homeschooling lernen müssen. Während das neue Vorhaben großen Zuspruch erhält, sondiert Heinrich mit seiner Mannschaft Möglichkeiten, um das Angebot auszubauen. In Gesprächen mit verschiedenen Schulen wird das Produkt verfeinert und optimal auf die schulischen Bedürfnisse angepasst.

Wegen der vorrangingen Notwendigkeit, immer spezifischere Anforderungen der Anwender zu erfĂĽllen, befindet sich die IT-Beratung ĂĽber die letzten Jahre hinweg in einem kontinuierlichen Wandel. Durch Jahres-Kick Off-Termine und monatliche Meetings mit dem gesamten Team sorgt Marcus Heinrich deshalb dafĂĽr, dass alle Mitarbeiter im Austausch bleiben, stets gut informiert sind und fokussiert bleiben.

Unabhängig von der Position können alle ihre persönlichen und beruflichen Zielen für das Jahr in den Prozess einbringen und gemeinsam mit dem Team erarbeiten, wie diese in die Unternehmensziele eingebaut werden können.

Von Beginn an hat Heinrich bei seinem FĂĽhrungsstil bewusst auf die Kraft von Teamspirit und Zusammenarbeit als Einheit gesetzt. Diesen kooperativen Ansatz lebt er als echter Teamplayer täglich selbst vor – das klassische Modell des Firmenchefs sucht man bei agilimo vergeblich.

Vor dem Hintergrund des Erfolgs bei den Kunden, zuerst in Deutschland und später europaweit, überrascht es wenig, dass sich Marcus Heinrich und das agilimo Team planen, ihr Geschäft auf neue Bereiche auszuweiten.

Mit seinem Gespür für den Bedarf des Marktes hat Marcus Heinrich es geschafft, sein Unternehmen auf eine unglaubliche Erfolgsspur zu bringen. Im Bereich der IT-Lösungen gehört er mit seiner Firma in jedem Fall zu den Akteuren, auf die man definitiv in Zukunft gespannt sein darf.

Die agilimo Consulting GmbH begleitet von ihren Standorten Rhein-Main und München nationale und internationale Kunden in allen Phasen bei der Einführung mobiler Lösungen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz liefert das Unternehmen alle Leistungen, die für die Planung, die Umsetzung und den Betrieb von Enterprise Mobility Management (EMM)-Lösungen notwendig sind.

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Nordring 53-55

63843 Niedernberg

+49 6028 940130

+49 6028-9401399

info@agilimo.de

http://www.agilimo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.