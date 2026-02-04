best-blu und Tricise bauen Partnerschaft für Automic-Automatisierung aus

Eine langjährige Partnerschaft wird verstärkt: Ab Anfang 2026 bieten best-blu und Tricise gemeinsam End-to-End-Leistungen rund um Broadcom Automic Automation an, um Unternehmen im europäischen Raum ganzheitlich bei Planung, Betrieb und Weiterentwicklung ihrer Automatisierungslandschaften zu unterstützen.

Die Anforderungen an die Automatisierung von Geschäftsprozessen steigen kontinuierlich. Immer mehr Unternehmen stehen vor der Herausforderung, komplexere Automatisierungslandschaften stabil, sicher und skalierbar zu betreiben. Vor diesem Hintergrund bauen die best-blu und Tricise ihre bestehende Partnerschaft gezielt aus.

Ziel der erweiterten Zusammenarbeit ist es, Kunden ein durchgängiges Leistungsportfolio rund um Broadcom Automic Automation anzubieten. best-blu bringt dabei seine langjährige Erfahrung im Automic Consulting, Betrieb und seine regionale Kundennähe in der DACH-Region ein. Tricise ergänzt dies durch europaweite Marktpräsenz, tiefgehende Plattformexpertise und umfassende Kompetenzen im Automic-Lizenzgeschäft. So entsteht eine durchgängige Betreuung über den gesamten Automatisierungszyklus hinweg.

„Gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheit ist es für Unternehmen entscheidend, auf verlässliche Partner bauen zu können. Wir bei best-blulegen großen Wert auf langfristige Partnerschaften, die von Vertrauen, Qualität und einem gemeinsamen Verständnis für nachhaltige Automatisierung geprägt sind. Gemeinsam mitTricisekönnen wir unseren Kunden noch mehr Sicherheit, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit in ihrenAutomic-Umgebungen bieten“, sagt Christian Rothberger, Managing Director von best-blu.

Gebündelte Expertise für moderne Automic Lösungen

Beide Unternehmen sind als Broadcom Expert Advantage Partner zertifiziert und decken gemeinsam den gesamten Automatisierungszyklus ab. Während die best-blu auf Unterstützung bei Planung, Betrieb und Optimierung von Automic Umgebungen setzt, ergänzt Tricise das Angebot mit Plattformexpertise, Lizensierung und spezialisierten Services. Der End-to-End-Ansatz reduziert Komplexität, erhöht Transparenz und stärkt die Betriebssicherheit von Automic-Umgebungen.

Für den professionellen Betrieb moderner Automatisierungslandschaften setzen best-blu und Tricise auf zwei sich ergänzende Lösungen: best4Automic (b4A) und Tricise 3C for Automic. b4A fokussiert sich auf Nutzerfreundlichkeit, Governance und ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen. Ergänzend dazu adressiert Tricise 3C den technischen Lebenszyklus von Automic-Objekten und sorgt für stabile, nachvollziehbare und kontrollierte Deployments. Gemeinsam ermöglichen beide Lösungen fachlich flexible und technisch sauber gesteuerte Automatisierungsumgebungen.

Langfristige Ausrichtung der Partnerschaft

Mit dem Ausbau der Partnerschaft verfolgen best-blu und Tricise das gemeinsame Ziel, Unternehmen langfristig bei der nachhaltigen Weiterentwicklung und dem zuverlässigen Betrieb ihrer Automatisierungslandschaften zu begleiten.

Die best-blu consulting with energy GmbH ist ein IT-Dienstleister mit über 20 Jahren Erfahrung in der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Der Fokus liegt auf den Bereichen Automation, Data und KI. Das rund 40-köpfige Team realisiert Lösungen in Business Process Automation, Business Process Management, Robotic Process Automation, Agentic AI und Softwareentwicklung – unter anderem mit Technologien wie Automic, Camunda, SAP Signavio, UiPath und moderner Java-Entwicklung.

