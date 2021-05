BESSLA – Besser Lasern

BESSLA Gravurwerk ein innovatives Start Up aus Bad Harzburg

Durch seinen Job als Außendienstmitarbeiter entdeckte Herr Runge, Gründer von BESSLA Gravurwerk, eine Nische, welche anscheinend nicht bedient wird. So eröffnete BESSLA Gravurwerk, am 16. März 2020, dass erste Unternehmen für Lasergravuren & Laserzuschnitte in Bad Harzburg, Landkreis Goslar.

Aber was ist an Gravuren innovativ?

Der Laser!

Mit einer Arbeitsfläche von 1200 x 900mm sorgt die Maschine für Einzel- und Serienfertigung in gleichbleibender Qualität und legt dabei eine maximale Wiederholungsgenauigkeit an den Tag. Fotogravuren, Logogravuren und Rotationsgravuren für gravierte Gläser sowie Laserschneiden bis 10mm MDF, Holz, Gummi, Schaumstoffe und Acrylglas werden nachhaltig und chemikalienfrei bearbeitet. Und dies ist nur ein Bruchteil des Spektrums der Leistungsfähigkeit!

Warum mit einem CO2- Laser lasern und nicht auf die gute alte Art und Weise?

Das Gravieren mit dem Laser ist gegenüber der mechanischen Gravur viel präziser und detailgetreuer. Zudem entstehen keine Ausrisse und es gibt kein Abplatzen. Beim Laserschneiden werden die Kanten sauber und glatt und Rundungen und Ecken lassen sich in allen Winkeln und Radien realisieren.

Auch gegenüber dem Digitaldruck bietet der Laser einige Vorteile. Gravuren sind nicht nur Wasser- und UV-beständig, sondern es entsteht auch eine edle Optik und eine spürbare Haptik. Des Weiteren sind Lasergravuren absolut langlebig und widerstandsfähig.

Mit einem CO2- Laser können sämtliche organische und anorganische Materialien wie Holz, Glas, Papier, Gummi, Leder und Textilien sowie Metalle und sogar Lebensmittel mit Bildern, Logos oder Schriften versehen werden.

Für wen ist diese Technologie gedacht?

Für alle!

Für Handwerk und Industrie wird Lohnfertigung anboten. Hierzu zählen folgende Dienstleistungen: Typenschilder gravieren, Dichtungsringe ausschneiden, Werbeschilder, Warnschilder, Firmenschilder, Stempel herstellen, Werkstücke vor der Auslieferung gravieren.

Betriebe können Werbung in Form von Werbeschildern und Werbegeschenken bestellen.

Privatkunden können über den Onlineshop www.bessla.de personalisierte Geschenkartikel gestalten & erwerben.

Tischlereien können kleinste und filigranste Arbeiten an zerbrechlichen wie stabilen Materialen in komplexem Umfang durch BESSLA ausführen lassen. Klassische Arbeiten im Bereich der Holz-& Möbelindustrie sind die Herstellung von Firmen-Emblemen für zur Möbelpräsentation sowie moderne Füllungen an Türen und Möbel in Rahmenbauweise. Auch Sichtschutzelemente zur Raumabtrennung und Wanddekorationen sind prädiszinierte Arbeiten für die Lasermaschine.

Einige Vorteile hierbei sind: das Werkstück wird nicht gespannt und das Lasergravieren erzeugt durch die Hitze des Laserstrahls einen edlen Farbkontrast.

Wer neugierig geworden ist und mehr über diese spannende Technologie erfahren möchte, findet hier alle Informationen: https://www.bessla.de/lasergravur/

Lasergravur & laserschneiden bei BESSLA in Bad Harzburg

Personalisierte Geschenke, Werbeartikel, Schilder & Sonderlösungen für Gewerbe & Privatkunden

Kontakt

BESSLA Gravurwerk

Kai Runge

Am Güterbahnhof 4

38667 Bad Harzburg

0173/6697015

info@bessla.de

http://www.bessla.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.