Bessere Sicht durch dauerhafte Auto Scheibenpolitur

Erneuerung der Frontscheibe durch Politur und Nanoversiegelung der Glasoberfläche

Autoscheiben, besonders die Frontscheibe am Auto, müssen extremen Belastungen gewachsen sein. Die Stabilität und der Schutz der Insassen bei Steinschlägen und Unfällen ist genauso wichtig, wie eine klare Sicht bei Nacht und auch Regen.

Durch abrasive Beanspruchung (schleifende Wirkung) der Scheibenwischer in Verbindung mit Umweltschmutz in der Lust und im Regen sowie Umwelteinflüsse altert auch das Glas der Windschutzscheibe. Glaskorrosion und die Bildung von Mikrokratzern führen zu immer schlechteren strukturellen und optischen Eigenschaften. Besonders deutlich wird das bei Nachtfahrten und entgegen kommenden Fahrzeugen. Die Blendungswirkung durch Mikrokratzer kann besonders bei zusätzlichem Regen zum punktuellen Totalausfall der Sicht für den Fahrer führen – gefährlich.

Abhilfe schafft der Austausch der Frontscheibe. Einfach und günstiger geht es mit einer nachhaltigen Auto Scheibenpolitur und Versiegelung. Oberflächen-Spezialist carron hat für Politur und dauerhafte Versiegelung der Glasoberfläche ein zweistufiges System entwickelt, welche die Oberflächeneigenschaften tatsächlich physisch wieder auf Neuwagen-Standard oder besser veredelt.

Im ersten Schritt wird die Glasoberfläche mittels feinster Nanoschleifpartikel aus dem Oxid seltener Erden poliert. Dabei werden Glaskorrosion, Waschstraßenartefakte und Mikrokratzer herauspoliert. Außerdem werden alle Schmutzrückstände, die sich in den unter dem Mikroskop tatsächlich zerklüftet zeigenden Glasoberfläche verschanzt haben, rückstandsfrei entfernt. Denn für den dauerhaften Erfolg der Versiegelung muss die Autoscheibe in ihrer Oberfläche rückstandsfrei sauer sein. Warum?

Im zweiten Schritt wird die Oberfläche versiegelt. Das heiß konkret, die zerklüftete Oberfläche wird mit flüssigem Glas in Form von SiOxX (veredelten) Molekülen aufgefüllt. Die in Ethanol gelösten amorphen Glasmoleküle werden in die Oberfläche eingebracht und gehen beim Auskristallisieren eine covalente (chemische) Verbindung mit der Glasoberfläche ein. So entsteht wieder eine homogene und sehr glatte Glasoberfläche mit den gewünschten Eigenschaften.

Durch die Scheibenpolitur und damit Glättung der Frontscheibe werden nicht nur die optischen Eigenschaften verbessert. Durch die Verringerung der Adhäsionskräfte der Oberfläche wird die Autoscheibe wasserabweisend. Das ist die gewünschte Eigenschaft des Abperleffektes. Diese auch als Lotuseffekt bezeichnete Eigenschaft führt dazu, dass je nach Neigungswinkel der Frontscheibe ab ca. 50 km/h gar kein Scheibenwischer benötigt wird, weil das Regenwasser als Wasserperlen durch den Fahrwind von der Scheibe gedrückt wird. Besonders beeindruckend ist das bei Nachtfahrten im Regen auf Landstraßen und Autobahnen.

Aber warum wird eine solche Art der Versiegelung als Nanoversiegelung bezeichnet und ist Nano nicht gefährlich? Also Nanoversiegelung wird eine Versiegelung bezeichnet, bei der sich Moleküle chemisch miteinander verbinden und die Moleküle in einem Größenbereich von 50 – 200 Nanometern liegen. Nanotechnologie beschreibt die Herstellung, Untersuchung und Anwendung von Strukturen, molekularen Materialien, inneren Grenz- und Oberflächen mit mindestens einer kritischen Dimension oder mit Fertigungstoleranzen (typischerweise) unterhalb 100 Nanometer. Die In der carron Nanoversiegelung verwendeten SioxX Moleküle sind für den Mensch nicht gefährlich selbst bei Aufnahme besteht keine Gefahr, da ähnliche Moleküle auch Bausteine des menschlichen Körpers sind. Der Körper nimmt sie jedoch nich auf und scheidet sie einfach wieder aus.

Das Produkt carron KLARSICHT 2in1 Scheibenpolitur mit echter Nanoversiegelung bietet überzeugende Vorteile nach Anwendung. Es verbessert die Sicht bei Regenwetter, verringert das Blenden durch den Gegenverkehr, verbessert die Nachtsicht durch bessere optische Eigenschaften, beseitigt Licht streuende Mikrokratzer auf der Windschutzscheibe, erhöht die Kratzfestigkeit der Frontscheibe, wirkt wie unsichtbarer Scheibenwischer durch Abperleffekt, zeigt schmutzabweisende Wirkung durch Lotuseffekt, erleichtert das Eiskratzen, da Eis weniger anhaftet. So wird die Sicherheit beim Autofahren deutlich erhöht.

carron® ist die Marke für Premium Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt durch PTFE. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

