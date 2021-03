Bessere Jobchancen mit professionellem Bewerbungsservice

Die Bewerbung ist der erste Schritt auf dem Weg zum beruflichen Erfolg. Verständlich, dass gerade Berufsanfänger unsicher bei der Formulierung und Gestaltung ihrer ersten Bewerbung sind

Azubis, Studenten und Angestellte, die sich fachkundige Unterstützung wünschen, können sich von den Bewerbungshelden Anschreiben, Lebenslauf und Bewerbung individuell erstellen lassen. Mit der kompetenten Beratung der Profis ist der Traumjob nur noch einen Katzensprung entfernt.

Die Bewerbungsschreiber haben langjährige Erfahrung in der Erstellung von professionellen Bewerbungen. Sie sind in den Branchen Versicherung, Bank, Unternehmensberatung, IT sowie Marketing zu Hause und wissen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Dank ihrer persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse können Sie den Bewerbern die Fehler ersparen, die sie selbst gemacht haben. Dadurch erzielen sie hohe Erfolgsquoten, was sich darin zeigt, dass viele Kunden schon nach kurzer Zeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden.

Die Vorteile des Bewerbungsservice der Bewerbungshelden

Jede Bewerbung wird auf den Bewerber und die Stellenanzeige optimiert und von Hand geschrieben. Innerhalb weniger Tage erhalten Bewerber ihre professionell erstellte Bewerbung per E-Mail als PDF- und WORD-Datei.

Der Service der Bewerbungshelden ist einfach und unkompliziert. Kunden können zwischen drei günstigen Bewerbungspaketen wählen und einfach und bequem nach Fertigstellung bezahlen – zu einem zuvor garantierten Festpreis und ohne Zusatzkosten.

3 Schritte – So funktioniert der Bewerbungsdienst

Bewerber, die sich von den Bewerbungshelden unterstützen lassen möchten, suchen sich als erstes das gewünschte Bewerbungspaket aus und laden ihren Lebenslauf sowie die Stellenanzeige hoch. Innerhalb von 3-5 Arbeitstagen erhalten sie die Bewerbungsunterlagen. Erst danach bezahlen sie die zuvor vereinbaren Kosten – einfach und sicher per Überweisung.

3 Helden – ein Ziel: So arbeiten die Bewerbungshelden

Das Team der Bewerbungshelden legt sich für die Bewerber richtig ins Zeug und sorgt dafür, dass sie ihr Talent und ihre Stärken bestmöglich vermarkten können. Sie möchten ihre Kunden erfolgreich zum Bewerbungsgespräch führen und verfolgen dieses Ziel so intensiv, als ginge es um ihre eigene Bewerbung. Denn letztendlich ist der Erfolg ihrer Kunden auch ihr Erfolg.

Das Team arbeitet nach den aktuellen Bewerbungsstandards und mit modernen Designs, damit die Bewerbung einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wer noch nach den richtigen Worten sucht oder nicht weiß, welche Punkte im Lebenslauf ganz nach vorn gehören, kann sich mit diesem Service der Bewerbungshelden viel Zeit und Arbeit sparen.

