Besser schlafen durch das richtige Bettklima

Temperatur und Feuchtigkeit im Bett: Diese Materialien helfen, Wärmestau und Auskühlen zu vermeiden – für ruhigere Nächte und mehr Schlafkomfort

Schlaf gilt als wichtiger Baustein für die Gesundheit – und doch klagen viele Menschen über unruhige Nächte, häufiges Aufwachen oder das Gefühl, „keine richtige Ruhe zu finden“. Ein oft unterschätzter Faktor ist das Bettklima: das Zusammenspiel von Temperatur und Feuchtigkeit unter der Decke. Wird es zu warm und feucht, reagiert der Körper mit Schwitzen; kühlt man danach aus, kommt es zum Frösteln – beides kann den Schlaf unterbrechen. Eine bewusst ausgewählte Kombination aus Bettwäsche und Bettdecke kann zu einem ausgeglichenen Schlafklima beitragen und das nächtliche Wärme- und Feuchteempfinden stabilisieren.

Häufige Ursachen: Schwitzen, Frieren, Aufwachen

Zu den typischen Auslösern zählen Wärmestau, nächtliches Schwitzen und darauf folgendes Auskühlen. Der Körper reagiert sensibel auf Temperaturschwankungen – besonders dann, wenn hormonelle Umstellungen das „Auf und Ab“ zusätzlich verstärken. Viele Betroffene berichten von Nächten, in denen sie mehrfach schwitzen, sich umziehen oder die Decke wechseln müssen.

Hier setzt eine sorgfältig gewählte Bettausstattung an: atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Materialien helfen, Wärme und Feuchtigkeit besser auszubalancieren und so das Bettklima zu beruhigen.

Bettwäsche: von glatt-kühl bis weich-luftig

Mako-Satin – glatt, kühl und sanft zur Haut

Mako-Satin wird aus fein gekämmter Baumwolle gefertigt und hat eine glatte, leicht glänzende Oberfläche. Die dichte, zugleich atmungsaktive Webart unterstützt den Temperaturausgleich: Wärme wird weniger „eingeschlossen“, der Körper liegt dennoch angenehm. Ideal für alle, die sich in glatten Stoffen wohlfühlen und ein eher kühles, ruhiges Hautgefühl mögen.

Leinen und Halbleinen – trocken, klar, „frisch“ im Griff

Leinen kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und rasch wieder an die Raumluft abgeben. Dadurch fühlt es sich auch in warmen Nächten angenehm kühl und trocken an. Halbleinen verbindet diese Funktionsvorteile mit der weicheren Haptik von Baumwolle. Für Menschen, die im Schlaf zwischen „zu warm“ und „zu kalt“ schwanken, kann Leinen/Halbleinen eine stabile Basis sein: Das Bettklima bleibt konstanter, das Bedürfnis, sich ständig umzudecken, nimmt ab.

Seersucker – luftig, strukturiert, wenig „Aufliegen“

Seersucker erkennt man an der gekreppten, gewellten Oberfläche. Durch diese Struktur liegt nicht die gesamte Stofffläche direkt auf der Haut: Es entstehen kleine Luftkanäle, durch die Luft und Feuchtigkeit zirkulieren können. So wird Wärmestau reduziert – ein gutes Feeling für alle, die ein trockenes, bewegtes Schlafklima bevorzugen und pflegeleichte Bettwäsche schätzen.

Musselin – weich, leicht und natürlich „atmend“

Musselin ist ein weich fallendes Baumwollgewebe mit charakteristischer Crinkle-Struktur. Durch die lockere Webart kann Luft gut zirkulieren; Feuchtigkeit wird zügig aufgenommen und wieder abgegeben. Das unterstützt ein trockenes, angenehmes Schlafgefühl – besonders bei Menschen, die nachts zu Wärmestau und leichtem Schwitzen neigen.

Bettdecken: „Klimazone“ zum Einhüllen

Alpakahaar – leicht wärmend, fein ausgleichend

Alpakahaar ist ein feines Naturhaar mit Hohlstruktur. Es kann Luft und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Das Ergebnis: eine Decke, die wärmt, ohne zu beschweren und Feuchtigkeit reguliert, ohne sich klamm anzufühlen – besonders interessant für Menschen, die nachts zwischen Schwitzen und Frieren wechseln.

Hanf – trocken, atmungsaktiv und unempfindlich

Hanf-Fasern sind von Natur aus atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Sie nehmen Feuchtigkeit zügig auf, speichern sie nicht dauerhaft und trocknen vergleichsweise schnell. Gleichzeitig wirken sie temperaturausgleichend – in wärmeren Nächten nicht zu heiß, in kühleren Nächten angenehm warm. Hanf-Bettdecken eignen sich damit besonders für sensible Schläfer, die auf „Zuviel“ an Wärme oder Feuchtigkeit reagieren.

Mehr Ruhe durch bewusst gewählte Materialien

Schlafprobleme haben viele Ursachen. Nicht alles lässt sich allein über die Bettausstattung lösen. Doch ein ruhiges, konstantes Bettklima nimmt dem Körper Reize, auf die er sonst mit Schwitzen, Frieren und Aufwachen reagieren würde. Atmungsaktive, feuchtigkeitsregulierende Bettwäsche (z. B. Musselin, Mako-Satin, Leinen, Seersucker) und natürliche Füllmaterialien bei Bettdecken (z. B. Alpaka, Hanf) können dazu beitragen, Temperatur und Feuchtigkeit im angenehmen Bereich zu halten und damit den Schlafkomfort spürbar zu verbessern.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

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