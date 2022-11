Besondere Weihnachtsgeschenke gesucht?

In unserem Online-Shop finden Sie besondere Weihnachtsgeschenke für besondere Menschen

Sie sind auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken, die nachhaltig sind und Sinn machen? Dann schauen Sie sich auf unserem Online-Shop um: https://shop.biek-akademie.de/

Wir bieten dort unter anderem zwei „Kartenspiele“ an, mit deren Hilfe Sie sich und Ihren Partner besser kennenlernen und neuen Schwung in Ihre Partnerschaft bringen können. Alles durch einige „einfache“ Fragen, mit denen Sie beim Spazierengehen oder bei einem schönen Glas Wein auf dem Sofa miteinander ins Gespräch kommen und so die meist als sehr anstrengend empfundene „Beziehungsarbeit“ spielerisch gestalten können.

Und das ist noch längst nicht alles: Neben diesen vergnüglichen „Spielen“ bieten wir noch ein Booklet inklusive CD zum Autogenen Training an. Anhand dieser relativ kurzen Übungen werden Sie in der Lage sein, Stress nachhaltig loszulassen und besser zu entspannen.

Last but not least finden Sie auch unser neuestes „Baby“ im Shop: eine Meditations-CD für Liebe und Herzöffnung. Anhand dieser auf der CD enthaltenen Meditationen werden Sie in der Lage sein, Ihr Leben wieder mit mehr Liebe und Zufriedenheit zu füllen, was sich auf Ihr gesamtes Sein auswirken wird: Sie werden glücklicher, entspannter und optimistischer!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

