Die KI-Revolution frisst ihre „Kinder“ – Stellenabbau in vielen Bereichen – Fundraising trotzt der Job-Krise

Mehr als ein Viertel der Unternehmen in Deutschland (27,1%) geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden fünf Jahren zum Abbau von Stellen führen wird. Generative KI könnte Einsteigerjobs in großem Stil ausradieren, fürchtet etwa der Experte und Anthropic-Chef Dario Amodei. Umso wichtiger wird ein sicherer Arbeitsplatz und krisensicherer Job-Hafen. Den finden Arbeitssuchende im Fundraising und Promotion, so die auf die Öffentlichkeitsarbeit für Vereine spezialisierte Unternehmensgruppe service94 GmbH. Jobs in diesem Bereich konnten in den vergangenen Jahrzehnten bereits den Krisen trotzen. Auch KI kann die persönlichen Gespräche über das Wirken der Non-Profit-Organisationen an den Informationsständen nicht ersetzen, so die service94 GmbH.

„Unternehmen, insbesondere die Industrie, erwarten einen durch KI beschleunigten Strukturwandel“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. Wenn es zu einem Stellenabbau komme, erwarteten die betroffenen Unternehmen im Durchschnitt eine Reduktion um rund 8%, so Wohlrabe. In der Industrie rechnet mehr als ein Drittel der Unternehmen (37,3%) mit Stellenabbau. Auch im Handel liegt dieser Anteil mit knapp 30% deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Schnitt. Auch eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigt, dass rund 73 Prozent der Befragten befürchten, dass durch KI-Anwendungen vor allem die Kontrolle der Arbeitnehmer steigen werde.

Von der rasanten KI-Entwicklung und der daraus resultierenden Vernichtung von Arbeitsplätzen werden insbesondere Bürojobs auf Einsteigerniveau betroffen sein, so Experten.

Deutschlandweit bietet die auf Fundraising spezialisierte Unternehmensgruppe service94 GmbH krisensichere Jobs im Bereich Promotion und Fundraising. Ideal für den Neu- oder Quereinstieg in die Zukunftsbranche Fundraising und damit in den Sektor der Nichtregierungsorganisationen (NGO). Die Bedeutung des professionellen Fundraisings wächst nach den Erfahrungen der service94 GmbH kontinuierlich.

Ein klares Konzept bei der Berufsausbildung ist dabei die Grundlage, so die service94 GmbH. In einem mehrstufigen hausinternen Schulungsprogramm werden Bewerber zu FundraiserInnen ausgebildet. Deshalb ist der Bereich auch für ältere Quer- und Neueinsteiger geeignet. Dabei kommen die Interessenten vom ersten Tag an in den Genuss einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen, so die service94 GmbH.

Fundraising ist zu einem wichtigen Job-Motor geworden. Auch während der Wirtschaftskrise und in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit konnten Fundraisingunternehmen wie die service94 GmbH ihren Beschäftigungsstand halten und sogar ausbauen. Und auch für die Zukunft werden weiter Beschäftigte gesucht. Auf der spezialisierten Job-Plattform www.promotionwelt.de finden Interessenten alle notwendigen Informationen über diesen spannenden Arbeitsbereich.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

