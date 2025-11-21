Berufsverband Yoga Vidya (BYV) – Deutschlands größter Yogalehrer Berufsverband feiert 30-jähriges Jubiläum.

Yoga und Meditation wirken. Aber wie?!

Seit 30 Jahren begleitet der Berufsverband Yoga Vidya (BYV) seine Mitglieder. Was einst als ungewöhnliche spirituelle Praxis galt, ist heute so etabliert, dass Yoga von den Krankenkassen mittlerweile als Präventionsmaßnahme anerkannt und gefördert wird. In den letzten zehn Jahren hat sich der Anteil der Menschen mit einer Meditations- und Yogapraxis in Deutschland vervielfacht: 20 % der Bevölkerung meditieren und praktizieren Yoga – jede:r Fünfte! Dies zeigt die umfangreiche Studie „Yoga und Meditation wirken. Aber wie?!“, die der BYV in Kooperation mit der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) in Auftrag gegeben hat. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die positive Wirkung von Yoga und Meditation auf verschiedenste Krankheitsbilder sowie die Förderung von Entspannung im Alltag.

Über 35.000 Yogalehrer:innen wurden bei Yoga Vidya e.V. in dem Integralen Yoga, der Tradition nach Swami Sivananda, ausgebildet. Sie unterrichten Yoga in ganz Deutschland, mal als wöchentlich angebotene Yogastunde in einem Turnverein oder im eigenem Yogacenter mit mehreren Mitarbeiter:innen. Der BYV ist der größte Berufsverband der Yogalehrer:innen in Deutschland. Er stärkt seine Mitglieder durch individuelle Beratung, Qualitätssicherung, Weiterbildung, Vernetzung und bis hin zu politischer Interessensvertretung und Beauftragung wissenschaftlicher Studien. Über seine große Community mit 5.500 Mitgliedern und als Festival-Organisator spürt der BYV neue Themen in der Yogaszene auf, integriert dies in dem großen Bildungsangebot von Yoga Vidya und sensibilisiert darüber in Webinaren, wie aktuell das Thema „Traumasensitives Yoga“ und zunehmend sanfte, entspannungsorientierte Yogastile.

„Der Berufsverband Yoga Vidya verfolgt das Ziel, den Integralen Yoga zum Wohl der Menschen zu verbreiten. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt und vertritt der Verband Yogalehrerinnen und Yogalehrer und ihre Interessen“, erklärt Sukadev Volker Bretz, Gründer von Yoga Vidya und erster Vorsitzender des Berufsverbands.

Yoga bedeutet die Verbindung von Körper, Geist und Seele und das Gefühl, in Einklang mit sich selbst und dem Leben zu sein. Um Yoga als Weg zu Gesundheit stärker in der Gesellschaft und Politik zu verankern hat der Verband im Laufe der Jahre weitere Fachbereiche aufgebaut. So entstanden die Zweigverbände des BYV für Lachyoga, Business Yoga, Kinderyoga, Hormon Yoga, Yin Yoga und Rückenyoga. Ergänzend dazu wurden der Berufsverband Yoga Vidya für Gesundheitsberaterinnen, Kursleiterinnen und Therapeutinnen (BYVG) sowie der Berufsverband für Beraterinnen, Kursleiterinnen und Therapeutinnen auf dem Gebiet der ganzheitlichen Gesundheit (BYAT) gegründet.

„Yoga ist als Entspannungsverfahren längst anerkannt. Jetzt braucht es die Zertifizierung auch als Bewegung, getragen von einer starken Interessenvertretung und unterstützt durch fundierte Studien“, betont Vicara W. Müller, die Teamleiterin des Berufsverbands.

Berufsverband der Yoga Vidya Lehrer:innen (BYV), ein Berufsverband mit dem Ziel, Menschen durch das Üben des klassischen, authentischen Yogas zu Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung zu verhelfen.

Yoga Vidya e.V. ist eine als gemeinnütziger Verein organisierte Religionsgemeinschaft rund um Yoga und spirituelles Wachstum. In ihren Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern im Teutoburger Wald, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu finden Interessierte an 365 Tagen im Jahr Zugang zu diesem jahrtausendealten Erfahrungsschatz.

Firmenkontakt

Yoga Vidya

Petra Beer

Yogaweg 7

32805 Horn-Bad Meinberg

+49 (0) 5234 87-0



https://www.yoga-vidya.de/yoga-festival

Pressekontakt

Yoga Vidya

Prashanti Grubert

Yogaweg 7

32805 Horn-Bad Meinberg

+49 (0) 5234 87-0



http://www.yoga-vidya.de/netzwerk/berufsverbaende/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.