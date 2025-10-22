Berufschance Senioren-Assistenz

Ein Beruf mit Zukunft wird auf einem Online-Infoabend am 20. November vorgestellt

WORUM GEHT ES BEI DER SENIOREN-ASSISTENZ?

Während die ambulante Pflege meist nur den Grundbedarf abdeckt, gibt es immer mehr sogenannte „Senioren-Assistenten“ die Senioren im Alltag unterstützen: Vom Spazieren gehen über Hilfe bei Behörden-Angelegenheiten bis hin zu Hilfestellungen, die körperlichen und geistigen Potenziale im Alter zu erhalten. Auch bei wichtigen Themen wie einer Vorsorgevollmacht oder der Patientenverfügung stehen Senioren-Assistenten mit Rat und Tat zur Seite. Manchmal geht es auch darum zuzuhören. Das Ziel dabei: Die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern und durch Individualbetreuung eine Heimunterbringung abzuwenden oder zumindest zu verzögern.

WER BEREITET AUF DIE SELBSTÄNDIGKEIT IN DER SENIORE-ASSISTENZ VOR?

Seit 2007 führt der staatlich anerkannte Weiterbildungsanbieter Büchmann Seminare KG die 120-stündige Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell durch. Büchmann war der erste Weiterbildungsanbieter, der die Senioren-Assistenz auf eine profesionelle Ebene brachte und somit aus der Ehrenamtlichkeit herauslöste. Ausgebildet wird in Berlin, Hamburg, Kiel und Nürnberg. Bisher wurden tausende lebenserfahrene Menschen aus allen Bundesländern für die Selbstständigkeit in der ambulanten Senioren-Assistenz qualifiziert. Sie sind gut vernetzt über das kostenlose Vermittlungsportal Vermittlungsportal

EIN INFOABEND AM 20. NOVEMBER KLÄRT ÜBER DIE SENIOREN-ASSISTENZ AUF

Viele Fragen stellen sich zum Thema Senioren-Assistenz. Zum Beispiel: Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus? Wieviel kann man mit dieser Tätigkeit verdienen? Wie funktioniert die Selbständigkeit in der Senioren-Assistenz? Und welcher Art ist die Unterstützung durch das bundesweite Netzwerk und den Weiterbildungsträger Büchmann Seminare KG?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf einem kostenlosen Online-Infoabend am Donnerstag, 20.11. 2025 von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr mit Interessierten unterhalten. Anmeldungen sind möglich.

Infoabendmöglich.

Büchmann Seminare war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet. Ziel ist es, lebenserfahrene Menschen auf die Existenzgründung im sozialen Bereich vorzubereiten. Mittlerweile wurden deutschlandweit tausende Senioren-Assistenten ausgebildet. Das Unternehmen wird in zweiter Generation als Familienunternehmen weitergeführt.

