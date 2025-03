Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit fundierter Ausbildung

Berufsbetreuer*innen leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, indem sie Menschen unterstützen, die ihre rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln können. Seit 2023 ist der Sachkundenachweis gesetzlich vorgeschrieben, um eine hohe fachliche Kompetenz in diesem anspruchsvollen Beruf zu gewährleisten.

Die HELP Akademie bietet eine umfassende Ausbildung zum Berufsbetreuer an, die aus 11 praxisnahen, gesetzlich vorgeschriebenen Modulen besteht. Diese vermitteln fundiertes Wissen in den Bereichen Betruungsrecht 160 Stunden, Sozialrecht 100 Stunden und Schlüsselkompetenzen 100 Stunden. Damit sind Absolventinnen bestens auf die vielfältigen Herausforderungen vorbereitet, die sie in der Betreuungspraxis erwarten.

Investition in die Zukunft: Ausbildung mit Frühbucherrabatt

Die komplette Ausbildung der HELP Akademie kostet 5.775,00 EUR, wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert von einem attraktiven Frühbucherrabatt 15 % zu 4.909,00 EUR für alle 11 Module! Diese Investition lohnt sich, denn die Tätigkeit als Berufsbetreuer*in bietet nicht nur berufliche Sicherheit, sondern auch eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe.

Mit der Ausbildung bei der HELP Akademie legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der rechtlichen Betreuung – praxisnah, qualifiziert und mit besten Zukunftsperspektiven! T: 089 215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.