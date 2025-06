Berthold Schäfer kandidiert für die Verbandsgemeinde Ulmen

Mit klaren Zielen, Erfahrung und Bürgernähe tritt Berthold Schäfer zur Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Ulmen an.

Berthold Schäfer hat seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ulmen bekannt gegeben. Mit seiner Entscheidung will er Verantwortung für die Zukunft seiner Heimat übernehmen und die positive Entwicklung der Region gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern aktiv gestalten.

„Ich bin in dieser Region verwurzelt, habe hier mein gesamtes Leben verbracht und möchte, dass auch künftige Generationen diese Heimat als lebenswerten Ort erleben dürfen“, betont Schäfer. Seit vielen Jahren engagiert er sich auf unterschiedlichen Ebenen für das Gemeinwohl: als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister der Gemeinde Alflen, als aktiver Feuerwehrmann, Vereinsmitglied, Familienvater und beruflich als Gerichtsvollzieher.

Seine Kandidatur versteht Berthold Schäfer als logische Fortsetzung seines bisherigen Engagements: „Ich bin kein Einzelkämpfer, sondern jemand, der zuhört, Brücken baut und gemeinsam mit anderen gerne Verantwortung trägt.“ Denn die Verbandsgemeinde stehe vor bedeutenden Herausforderungen, die nur im Miteinander bewältigt werden könnten.

In seinem Wahlprogramm setzt Berthold Schäfer klare Schwerpunkte. Ein handlungsfähiger Verbandsgemeinderat, der konstruktiv und transparent arbeitet, bilde für ihn das Rückgrat einer funktionierenden Kommunalpolitik. „Gute Politik bedeutet für mich, dass wir Entscheidungen mit Weitblick treffen und die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbinden. Nur so schaffen wir Vertrauen und gestalten eine lebenswerte Zukunft.“

Besonderes Augenmerk legt er außerdem auf die wirtschaftliche Stärkung der Verbandsgemeinde. Nachhaltige Gewerbeansiedlung, kluge Haushaltsführung, die Nutzung regenerativer Energien wie Photovoltaik und der Abbau bürokratischer Hürden für Unternehmen sollen Arbeitsplätze sichern und jungen Menschen Perspektiven in der Heimat bieten.

Ein weiteres zentrales Anliegen des Bürgermeisterkandidaten ist die Lebensqualität aller Generationen. Familienfreundliche Angebote, gute Betreuung für Kinder, Würdigung und Einbindung der älteren Generation sowie die Stärkung des Vereinslebens sieht er als tragende Säulen einer lebendigen Gemeinde. „Unsere Verbandsgemeinde soll ein Ort sein, an dem sich alle zu Hause fühlen, von der Wiege bis ins hohe Alter.“

Beruflich bringt Berthold Schäfer als Gerichtsvollzieher viel Erfahrung im Umgang mit Menschen in schwierigen Situationen mit. Dabei geht es ihm stets darum, sachlich, gerecht und menschlich zu agieren. Diese Haltung wolle er auch in das Amt des Bürgermeisters einbringen: „Es braucht klare Entscheidungen, aber immer auch ein offenes Ohr für die Belange der Menschen.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mehr über seine Person, seine Motivation und seine konkreten Vorhaben erfahren möchten, finden ausführliche Informationen auf seiner neuen Website unter www.berthold-schaefer.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und in den Dialog mit dem Kandidaten zu treten. „Ich lade alle herzlich ein, mit mir ins Gespräch zu kommen. Nur im Austausch entsteht das Vertrauen, das wir für unsere gemeinsame Zukunft brauchen.“

Berthold Schäfer, geboren in Cochem, lebt mit seiner Familie in Alflen. Als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, Gerichtsvollzieher, Feuerwehrmann und Vereinsmensch ist er seit vielen Jahren tief in der Verbandsgemeinde Ulmen verwurzelt. Mit Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und klarer Haltung setzt er sich für eine zukunftsfähige, lebenswerte Heimat ein. Teamgeist, Transparenz und der enge Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern prägen sein politisches Handeln.

Kontakt

Berthold Schäfer

Schulstraße 7

56828 Alflen

+49 1716836361



http://www.berthold-schaefer.de

Bildquelle: © Uwe Klössing | www.benschulz-partner.de