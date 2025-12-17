Bershka feiert große Wiedereröffnung im ALEXA

Neustart nach Umbau und Vergrößerung

Seit dem 11. Dezember macht das Einkaufen im ALEXA noch mehr Spaß! Denn an diesem Donnerstag eröffnete das Mode-Label Bershka nach umfangreichem Umbau wieder seine Türen im ALEXA am Alexanderplatz und präsentiert sich noch einladender und großzügiger. Der Shop hat seine Fläche nahezu verdoppelt und bietet nun auf rund 1069 Quadratmetern, verteilt auf zwei Ebenen, noch mehr angesagte Mode und Accessoires im Young Fashion Segment. Der neue Store überzeugt mit moderner Architektur, zukunftsorientierter Ladenoptik und einem erweiterten Sortiment, das aktuelle Trends mit urbanem Lifestyle verbindet. Das Bershka-Team freut sich darauf, trendaffine Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, für den Alltag oder auch besondere Anlässe die perfekten Looks zu stylen.

„Wir freuen uns sehr, die Wiedereröffnung der Bershka-Filiale im ALEXA zu feiern. Der neue Store bietet unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Mode-Auswahl und inspirierende Einkaufserlebnisse“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Zugleich setzt Bershka mit dem vollständigen Umbau und der deutlich vergrößerten Ladenfläche ein starkes Signal für den stationären Handel. Der moderne und großzügige Store ist ein klares Bekenntnis zu dem attraktiven Standort im ALEXA.“

Bershka erweitert die Fashion-Kompetenz des ALEXA

Bershka, die Marke für junge und trendbewusste Kundinnen und Kunden, hat das Geschäft im Berliner ALEXA auf 1069 Quadratmeter vergrößert und bietet jetzt noch mehr angesagte Mode und Accessoires. Das Label der spanischen Inditex-Gruppe sucht sich für seine Stores strategisch gute Lagen aus und legt Wert auf eine gepflegte Umgebung, hochwertige Architektur und eine hohe Aufenthaltsqualität wie sie das ALEXA am Berliner Alexanderplatz bietet. Bershka steht für urbanen Lifestyle und spricht neben Mode-Trendsettern auch junge Menschen an, die Musik, soziale Medien und neue Technologien lieben.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

