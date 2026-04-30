Bernhard Schindler im Gespräch mit StartUps in Vienna

Warum der Elevator Pitch über Erfolg oder Stillstand entscheidet

Wien, 23. April – Im Motto am Fluss traf Bernhard Schindler auf 20 ambitionierte StartUps. Ein Abend voller Energie, Ideen und Aufbruchsstimmung – und gleichzeitig eine klare Erkenntnis, die sich wie ein roter Faden durch alle Gespräche zog: Viele Gründer haben starke Ansätze, aber zu wenig Klarheit in ihrer Kommunikation. Genau hier setzt Schindler an – und wird im Gespräch deutlich.

„Die meisten Gründer glauben, ihr Produkt entscheidet. Das ist ein Trugschluss“, sagt Schindler. „Was wirklich entscheidet, ist, ob du in wenigen Sekunden erklären kannst, warum das, was du tust, relevant ist. Und genau das ist der Elevator Pitch.“

Im Verlauf des Abends wurde sichtbar, wie groß die Diskrepanz ist: Während einige Teilnehmer direkt auf den Punkt kamen und sofort Interesse erzeugten, verloren sich andere in langen Erklärungen. Für Schindler ist das kein Detail, sondern ein strukturelles Problem. „Unklarheit kostet dich Deals. Unklarheit kostet dich Aufmerksamkeit. Und am Ende kostet dich Unklarheit Wachstum.“

Dabei geht es für ihn längst nicht nur um Kommunikation, sondern um ein tieferes Prinzip. „Ein sauberer Elevator Pitch zwingt dich, dein eigenes Geschäftsmodell wirklich zu verstehen. Wenn du es nicht in 20 bis 30 Sekunden erklären kannst, hast du es selbst noch nicht klar genug durchdrungen. Das ist die harte Wahrheit.“

Besonders eindrücklich beschreibt Schindler die mentale Komponente, die viele unterschätzen. „In diesen Momenten, wenn du vor Menschen stehst oder plötzlich Aufmerksamkeit bekommst, kommt die Nervosität. Der Kopf wird laut, die Gedanken springen. Genau dann zeigt sich, ob du vorbereitet bist.“ Der Elevator Pitch sei dabei mehr als nur ein Werkzeug – er sei ein Anker. „Er bringt dich durch die Angst durch. Er gibt dir Struktur, wenn du unter Druck bist. Und er sorgt dafür, dass du dich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Das ist das A und O.“

Für junge Unternehmer sei das entscheidend, gerade im Kontext von Netzwerken und Matchmaking. „Du kannst die besten Kontakte der Welt haben – wenn du in diesem einen Moment nicht lieferst, ist die Chance vorbei. Matchmaking funktioniert nur dann, wenn Klarheit auf Bedarf trifft. Und diese Klarheit beginnt immer mit deinem Pitch.“

Schindler beobachtet dabei einen klaren Unterschied zwischen denjenigen, die vorbereitet sind, und denen, die es nicht sind. „Die einen erklären. Die anderen wirken. Und Wirkung ist das, was verkauft.“ Ein starker Pitch schaffe es, nicht nur Inhalte zu transportieren, sondern Vertrauen und Interesse zu erzeugen. „Das Ziel ist nicht, alles zu sagen. Das Ziel ist, dass dein Gegenüber sagt: Erzähl mir mehr.“

Dass dieses Thema kein theoretisches ist, zeigt ein Blick auf die Praxis: In kurzer Zeit wurden in der von Schindler initiierten Pitch Factory über 100 Pitches entwickelt. Für ihn ein klares Signal. „Sobald Klarheit da ist, verändert sich alles – Auftreten, Wirkung, Abschlussstärke. Die Leute werden plötzlich wahrgenommen.“

Sein Fazit aus dem Abend in Wien fällt entsprechend deutlich aus: „Der Elevator Pitch ist kein Nice-to-have. Er ist dein Eintrittsticket. Er entscheidet, ob du gehört wirst oder untergehst.“ Und weiter: „Wer seinen Pitch nicht im Griff hat, hat sein Business nicht im Griff.“

Der Abend im Motto am Fluss hat damit nicht nur neue Kontakte geschaffen, sondern vor allem eines deutlich gemacht: In einer Welt voller Möglichkeiten gewinnt nicht die beste Idee – sondern die klarste Botschaft.

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