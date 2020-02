Berliner Startup Targomo gewinnt Google-Manager als neuen CEO

Patrick Schönemann ist neuer CEO von Targomo, das gab das Berliner Startup bekannt. Der ehemalige Google-Manager wird die Präsenz des Startups auf dem Markt für Standort- und Datenanalysen weiter ausbauen.

Patrick Schönemann ist seit dem 1. Februar neuer CEO vom Berliner Startup Targomo. Hier wird er das Standortanalyse-Angebot für Unternehmen und öffentliche Institutionen stärken und international ausbauen. Schönemann kommt von Google, wo er seit 2006 die Geschäftstätigkeit in Europa aufgebaut und verschiedene Positionen innerhalb des Google Maps Enterprise-Geschäftsbereichs geleitet hatte.

Targomo bietet eine intelligente Kartierungs- und Lokalisierungssoftware, mit der Manager fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Standortdaten treffen können. Die Software ermöglicht beispielsweise, die Einnahmen von Einzelhandelsgeschäften vorherzusagen, die Attraktivität neuer Büros vor deren Bau zu prognostizieren oder auch die öffentlichen Verkehrsnetze zu optimieren, um Pendlern einen bestmöglichen Service zu bieten. Die Cloud-basierte Software von Targomo ist auch in der Lage, riesige Datenmengen zu analysieren, um Logistikrouten zu planen, zu aktualisieren und so sicherzustellen, dass Waren pünktlich und zu minimalen Kosten geliefert werden.

Das in Berliner Startup hat bereits eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen und Ländern überzeugen können. Zu den Nutzern gehören unter anderem Oxford Retail Consultants aus Großbritannien, der französische Telekommunikationskonzern Orange, die niederländische Immobilienplattform Funda, die Osloer Verkehrsbetriebe Ruter sowie der deutsche Getränkehändler Getränke Hoffmann.

“Als international erfahrener Geschäftsmann wird Patrick unsere globale Präsenz weiter ausbauen”, sagt Henning Hollburg, Gründer und Geschäftsführer von Targomo. “Er hat ein tiefes Verständnis von Geodaten und weiß, wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen diese Daten nutzen könnten, um Erkenntnisse und Vorhersagen für ihre Kunden zu generieren. Mit seiner Erfahrung und seinem Hintergrund ist Patrick eine natürliche Ergänzung für Targomo. Seine Aufgabe wird es sein, Targomo zum nachhaltigen Wachstum zu führen und zum Marktführer für Standortinformationen zu machen. Seine Anwesenheit wird es mir ermöglichen, mich auf die Verbesserung unserer Technologie zu konzentrieren.”

Wachstum ankurbeln

Nach 14 Jahren bei Google fühlte sich Schönemann von Targomo inspiriert, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen und das Berliner Startup zu leiten. “Targomo bietet modernste Software zur Analyse und Beantwortung hochkomplizierter Standortfragen. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie Targomo Pionierarbeit im Bereich der Standortintelligenz und künstlichen Intelligenz leistet und äußerst wertvolle Erkenntnisse liefert. Diese werden Unternehmen dabei helfen zu prognostizieren, was Kunden zu welcher Zeit und an welchem Ort genau benötigen”, so Patrick Schönemann. “Wir schreiben das nächste Kapitel, wie standortbezogene Dienste Unternehmen bei der Planung ihrer Zukunft helfen werden. Ich freue mich darauf, an dieser spannenden Aufgaben teilzuhaben und mit dem Team die Targomo-Dienste Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Es ist eine einzigartige Chance, ein Unternehmen mit einer hochmodernen Technologie aufzubauen, das gleichzeitig Organisationen und Menschen dient.”

In den letzten Jahren ist Targomo stetig gewachsen. 2018 erhielt das Unternehmen eine Finanzierung vom europäischen Venture-Capital-Investor Earlybird, im Jahr darauf führt es die Plattform TargomoLOOP ein, mit der NutzerInnen auch ohne Programmierkenntnisse wertvolle Erkenntnisse aus Standortdaten können. Im gleichen Jahr konnte Targomo mit Chand Malu einen hochrangigen IT-Ingenieur gewinnen, der vorher bei Nokia in Finnland und Indien sowie bei mehreren Technologieunternehmen in Deutschland gearbeitet hatte.

“Nach der Beteiligung von Earlybird und der Einstellung von Chand Malu als Senior Produkt Manager stellt die Einstellung von Patrick einen weiteren Meilenstein dar. Er wird uns helfen, unsere Aktivitäten weiter auszubauen und unseren Kunden die nötigen Standort-Einblicke zu geben, damit sie in schnelllebigen Märkten einen Wettbewerbsvorteil erlangen können”, sagt Gründer und Geschäftsführer Henning Hollberger. “Das Kernstück unserer Lösung ist eine Routing-Technologie, die es uns ermöglicht, genau zu wissen, wie viel Zeit die Menschen benötigen, um einen Standort zu erreichen. Durch die Kombination dieser Erreichbarkeitsanalyse mit sozio-ökonomischen Demografien, Daten über Bewegungen und Points of Interest sowie eigenen Daten können wir die Leistung von Netzveränderungen und -erweiterungen vorhersagen.

Im Jahr 2013 gründete Henning Hollburg Targomo zusammen mit Marc Hildebrandt, einem erfolgreichen deutschen Tech-Unternehmer, der Targomo als Executive Chairman und mit seiner Holding German Deep Tech unterstützt. Vor der Gründung von Targomo absolvierte Henning Hollburg ein Studium in Potsdam und Karlsruhe mit den Schwerpunkten Kartographie und Informatik. Die Idee zu Targomo entstand im Rahmen eines Universitätsprojekts am renommierten Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam, während Henning seine Masterarbeit über die interaktive Analyse der Erreichbarkeit in großen Verkehrsnetzen schrieb. Henning widmete seine Diplomarbeit diesem Thema, nachdem er versucht hatte, eine Wohnung zu finden, die er von seiner Universität aus schnell erreichen konnte.

Über Targomo:

Targomo bringt fortschrittliche Standortanalyse und künstliche Intelligenz zusammen und hilft Unternehmen, datenbasierte Erkenntnisse und Prognosen zu generieren, um die Leistung zu steigern. Targomo wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin und Potsdam. Targomo bietet Lösungen für die Standort-Intelligenz, die komplexe georäumliche Forschung in operationelle Erkenntnisse umsetzen. Diese ermöglichen es Kunden, ihre Einzelhandelsnetze zu optimieren und die Leistung vorherzusagen, bessere öffentliche Dienstleistungen zu erbringen und die Immobiliensuche und das Logistik-Routing zu verbessern. Weitere Informationen: www.targomo.com

Über die German Deep Tech Group:

Die German Deep Tech Group wurde von dem Serienunternehmer Marc Hildebrandt gegründet. Gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering (HPI) als Exzellenzpartner setzt die Holding herausragende Forschungsergebnisse in den Bereichen Software-Engineering, Advanced Analytics und Informationskartographie in skalierbare Wachstumsunternehmen um und entwickelt diese nachhaltig. Das Portfolio umfasst mehrere Start-ups im Bereich Deep Tech, darunter Seerene, eine KI-basierte End-to-End-Plattform für die Softwareanalyse, Targomo, die Standortinformationen zur Optimierung von Geschäftsentscheidungen nutzt, und Point Cloud Technology, eine Plattform für die automatisierte Punktwolkenanalyse auf der Grundlage des maschinellen Lernens.

Über Earlybird:

Earlybird ist ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Technologieunternehmen in Europa. Der 1997 gegründete Kapitalgeber konzentriert sich auf Investments in verschiedenen Wachstumsphasen der Unternehmensentwicklung und bietet seinen Portfoliounternehmen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch strategische und operative Unterstützung sowie den Zugang zu einem internationalen Netzwerk und zum Kapitalmarkt. Earlybird verwaltet Fonds in den Bereichen digitale Technologien in Ost- und Westeuropa, sowie in Healthcare. Mit einem verwalteten Kapital von über 1 Mrd. Euro, sieben Börsengängen sowie 24 Trade Sales zählt Earlybird zu den erfahrensten und erfolgreichsten europäischen Wagniskapitalgebern.

Für weitere Informationen, Interviews oder Bilder in hoher Auflösung wenden Sie sich bitte an Targomos Marketing- und Kommunikationsabteilung: marketing [at] targomo.com

