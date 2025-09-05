Berliner Shopify Agentur unterstützt bei Wachstum

4TFM E-Commerce Agentur fokussiert B2B-Shops und schnelle Migrationen von WooCommerce & Shopware auf Shopify

Die 4TFM E-Commerce Agentur aus Berlin unterstützt den deutschsprachigen Mittelstand dabei, digitale Vertriebskanäle zukunftssicher aufzustellen. Im Fokus der Shopify Agentur stehen B2B-Shops mit Shopify sowie Migrationen von WooCommerce und Shopware zu Shopify – inklusive nahtloser Übergänge, stabiler Systemarchitektur und fortlaufender Betreuung.

„Viele Unternehmen kämpfen mit instabilen Setups, Wartungsstau und Update-Stress. Wir holen B2B-Shops auf Shopify – schnell, stabil und skalierbar. Und ja: Wenn es wieder den klassischen WooCommerce-Crash gibt, haben wir schon komplexe Shops innerhalb weniger Wochen zu Shopify migriert“, sagt Alex Scherbaum, CEO der 4TFM E-Commerce Agentur.

Was die Shopify Agentur aus Berlin konkret bietet

– B2B-Shop mit Shopify: kundenspezifische Preislogiken, Netto-/Brutto-Handling, Rollen & Berechtigungen, Angebots- und Freigabeprozesse, ERP/CRM-Anbindung, Mehrsprachigkeit & Multi-Währung.

– Migration auf Shopify (WooCommerce & Shopware): strukturierte Datenübernahme (Produkte, Kund:innen, Bestellungen), URL-Mapping & SEO-Erhalt, Payment/Shipping-Setups, Systemhärtung und Performance-Tuning.

– Laufende Betreuung: Roadmap-basierte Weiterentwicklung, Conversion-Optimierung, UX/UI-Iterationen, Sicherheits- und Compliance-Updates, Monitoring & Support.

Warum jetzt auf Shopify umstellen?

– Skalierbarkeit ohne Wartungsballast: Updates, Hosting und Security sind aus dem Weg – Teams können sich auf Umsatzwachstum konzentrieren.

– Time-to-Market: Features gehen schneller live; Launches und Replatforming gelingen in klaren, planbaren Sprints.

– B2B-Fit: Von kundenspezifischen Katalogen bis zu Angebotsfreigaben – Shopify lässt sich für komplexe B2B-Prozesse elegant erweitern.

„Unser Anspruch ist es, Shop-Teams aus dem Feuerwehr-Modus zu befreien“, so Scherbaum weiter. „Statt Bugs und Downtime stehen bei uns Funktionalität, verlässliche automatisierte Datenflüsse und messbare Conversion-Hebel im Mittelpunkt. Genau das brauchen Mittelständler, die die Digitalisierung aktiv vorantreiben wollen.“

4TFM ist eine auf B2B-Shopify-Projekte spezialisierte Agentur mit Sitz in Berlin. Das Team realisiert maßgeschneiderte Shopify-Shops, verantwortet komplexe Migrationen von WooCommerce und Shopware und begleitet Unternehmen vom technischen Konzept bis zur laufenden Optimierung – zentral, transparent und mit hohem Qualitätsanspruch. 4TFM ist zertifizierter Shopify-Partner seit 2018 und betreut Kunden vom ambitionierten Starter bis zum Mittelstand mit Shopify-Plus-Setups.

Firmenkontakt

4TFM E-Commerce Agentur GmbH

Alexander Scherbaum

Wilhelm-Kuhr-Straße 7

13187 Berlin

+49 (0) 30 – 40 36 38 90



https://www.ecommerce-agentur.net/

