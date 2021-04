Berlin: Sanierungsprofi24 zieht es in die Hauptstadt

Das Rastatter Bauunternehmen Sanierungsprofi24, technischer Dienstleister der Wohnungswirtschaft, setzt seinen Wachstumskurs weiter fort und eröffnet Mitte 2021 eine Geschäftsstelle in Berlin. Das Tochterunternehmen der weisenburger-Gruppe ist auf gewerkeübergreifende Komplettmaßnahmen im Bestand spezialisiert und setzt neben rund 70 Ingenieuren und Meistern verschiedener Gewerke auf über 250 Handwerker der eigenen Unternehmensgruppe. Mit dem Start in der Hauptstadt weitet das 2015 gegründete Unternehmen seine erfolgreiche Expansion im Südwesten Deutschlands auf weitere Teile des Bundesgebiets aus.

In regelmäßigen Abständen stehen Wohnungsunternehmen vor der Herausforderung, ihre Wohneinheiten zu sanieren. Dabei sind von der Planung über die Beauftragung der Handwerker bis zur Auswahl der Produkte und die Koordination der Termine zahlreiche Fragen zu klären. Das kostet viel Zeit und Geld. Als Partner der Wohnungswirtschaft bietet Sanierungsprofi24 innovative Lösungen und geht neue Wege im Handwerk.

Gewerkeübergreifende Sanierungsleistungen

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Sanierungsleistungen über alle Gewerke hinweg, die eine unkomplizierte Projektabwicklung, hohe Kosteneffizienz und eine schnelle Wiedervermietbarkeit der Immobilie garantieren. Ein fester Ansprechpartner für alle Sanierungsarbeiten sichert dabei einen reibungslosen Projektablauf. Zu den Kunden des Generalunternehmers zählen neben Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, Versorgungswerken und institutionellen Investoren auch Immobilieneigentümer sowie Hotels und Altenpflegezentren. Bisher war das Unternehmen im Südwesten Deutschlands aktiv – mit der Expansion nach Berlin soll sich das nun ändern: “Wir wollen in der Bundeshauptstadt bezahlbaren Wohnraum erhalten und schaffen, um so unseren Teil zur Entspannung des Wohnungsmarkts beizutragen”, erklärt Nicolai Weisenburger, Gründer und Geschäftsführer der Sanierungsprofi24 GmbH.

Lean Construction im Handwerk

Um hohe Kosteneffizienz und einen transparenten Bauablauf zu gewährleisten, nutzt der Sanierungsspezialist die Chancen der Digitalisierung und setzt unter anderem auf den Einsatz von Lean Construction, wodurch Prozesssicherheit und verkürzte Durchlaufzeiten realisiert werden. Modulare Pakete in Form von

standardisierten Produkten erhöhen die Produktivität weiter. So kann beispielsweise eine Leerwohnungsmodernisierung in zehn Tagen realisiert werden.

Darüber hinaus setzt Sanierungsprofi24 auf eine interne Ausbildungswerkstatt, die den Monteuren praktisches Sanierungs-Know-how vermittelt. “Dadurch stellen wir eine hohe Verarbeitungs- und Ausführungsqualität sicher”, sagt Rene Gebhardt, Ansprechpartner für die Berliner Wohnungswirtschaft.

Individuelles Sanierungskonzept

Trotz des hohen Standardisierungsgrads erarbeitet Sanierungsprofi24 für jeden Kunden ein individuelles Sanierungskonzept. Im Rahmen eines 360-Grad-Modells übernimmt das Unternehmen neben der Bauausführung auch die Grundlagenermittlung und Baubeschreibung, veranlasst die Baueingabe und liefert alle erforderlichen Planungsleistungen und Gutachten. Das spart am Ende nicht nur Zeit, sondern bares Geld – ab Mitte des Jahres auch den Berlinern.

Über sanierungsprofi24

Die sanierungsprofi24 GmbH, gegründet 2015, ist auf Komplettmaßnahmen im Bestand spezialisiert. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf gewerkeübergreifenden Sanierungsleistungen aus einer Hand, die eine unkomplizierte Projektabwicklung, hohe Kostentransparenz und eine schnelle Wiedervermietbarkeit der Immobilie garantieren. Hierfür setzt das Tochterunternehmen der weisenburger-Gruppe neben rund 70 Ingenieuren und Meistern verschiedener Gewerke auf über 250 Handwerker der eigenen Unternehmensgruppe. Hauptsitz des Generalunternehmers ist in Rastatt, weitere Geschäftsstellen sind Freiburg, Stuttgart und Frankfurt. Mitte 2021 öffnet eine Geschäftsstelle in Berlin. Weitere Informationen unter www.sanierungsprofi24.de

Firmenkontakt

sanierungsprofi24 GmbH

Simon Zowislo

Werkstraße 11

76437 Rastatt

0721 61935-989

s.zowislo@sanierungsprofi24.de

http://www.sanierungsprofi24.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Tim Seitter

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

0711 23886-80

tim.seitter@pressecompany.de

http://www.pressecompany.de

Bildquelle: sanierungsprofi24 GmbH