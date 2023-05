Location: Paul-Löbe-Haus

Street: Konrad-Adenauer-Straße 1

City: 10557 – Berlin (Germany)

Start: 25.05.2023 10:00 Uhr

End: 25.05.2023 11:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Herzklappen-Erkrankungen werden sich aufgrund des demographischen Wandels in Deutschland in den kommenden Jahren drastisch erhöhen und gelten als „die nächste Epidemie“ im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was muss in Deutschland passieren, um dieser steigenden Belastung für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft entgegenzuwirken? Welche Lücken gibt es in der Versorgung? Was sollten politische Entscheidungsträger tun, um diese zu schließen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Bericht „Herzklappen-Erkrankungen in Deutschland: Schneller zur wirksamen Behandlung“ der Initiative Herzklappe. Die Patientenvereinigung stellt den Bericht in einer Veranstaltung vor:

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 10 Uhr

in 10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Straße, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal PLH 4700

Wir laden Sie herzlich zur Veranstaltung ein. Informationen zum Ablauf und den Referenten finden Sie hier: https://initiative-herzklappe.de/vorstellung-bericht-herzklappenerkrankungen

Bitte geben Sie uns bis spätestens zum 19.05.2023 mit Ihrer Online-Anmeldung Bescheid, ob Sie teilnehmen werden: https://initiative-herzklappe.de/vorstellung-bericht-herzklappenerkrankungen

Als bundesweites Patientennetzwerk wollen wir die Bevölkerung und niedergelassene Ärzte zum Thema Herzklappenerkrankungen informieren, ein höheres Bewusstsein für die Folgen dieser Erkrankungen schaffen und die Kenntnis über die Möglichkeiten der Diagnose und Behandlung in Deutschland verbessern.

Betroffene Menschen wollen wir begleiten: Von der Sensibilisierung für die Erkrankung über den gesamten Behandlungspfad bis hin zum guten Leben mit neuer Herzklappe.

Firmenkontakt

Initiative Herzklappe

Jana Schulz-Preuß

Gierkezeile 12

10585 Berlin

030 57713874



https://initiative-herzklappe.de/

Pressekontakt

Initiative Herzklappe

Jana Schulz-Preuß

Gierkezeile 12

10585 Berlin

030123654



https://initiative-herzklappe.de/

