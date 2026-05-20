Bericht des Stimson Center: „Marokko, der vielversprechendste Staat Afrikas“

Der renommierte amerikanische Think Tank „The Stimson Center“ hat kürzlich einen lobenden Bericht über Marokko veröffentlicht, das als „der strategisch bedeutendste und vielversprechendste Staat Afrikas und der arabischen Welt“ bezeichnet wird.

Die Studie beschreibt ein Land im Umbruch, das politische Stabilität, industriellen Aufschwung und wachsenden diplomatischen Einfluss vereint.

Hier sind die wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Berichts, der die Erfolge des Königreichs würdigt.

Marokkanische Sahara: eine unumkehrbare diplomatische Dynamik

Der Bericht widmet der Frage der marokkanischen Sahara ein umfangreiches Kapitel und hebt die „erzielten Erfolge“ der königlichen Diplomatie hervor. Laut dem Stimson Center wird die marokkanische Autonomieinitiative mittlerweile von einer großen Mehrheit der Länder als „glaubwürdig, pragmatisch und realistisch“ angesehen.

Der Think Tank hebt drei wesentliche Fortschritte hervor: die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten für die marokkanische Souveränität, die positive Entwicklung der Positionen mehrerer europäischer Länder und die zunehmende Eröffnung von Generalkonsulaten in den Städten Layoune und Dakhla.

Der Bericht hebt zudem die massiven Investitionen in den südlichen Provinzen hervor, die sich zu einem „Raum rascher Modernisierung“ gewandelt haben. Die Atlantikküste der Sahara wird als künftiger wichtiger Handelskorridor nach Westafrika dargestellt.

Diplomatie: ein wichtiger Partner der USA, der EU und der AU

Auf diplomatischer Ebene lobt das Stimson Center die einzigartige Fähigkeit Marokkos, ausgewogene strategische Beziehungen zu den großen geopolitischen Blöcken zu pflegen.

Im Hinblick auf die Vereinigten Staaten verweist der Bericht auf die engen Sicherheitsbeziehungen. In Bezug auf die Europäische Union wird Marokko als „zuverlässiger und unverzichtbarer“ Partner in den Bereichen Migrationsmanagement, Terrorismusbekämpfung und Stabilität im Mittelmeerraum beschrieben.

Schließlich hat sich das Königreich innerhalb der Afrikanischen Union dank seiner Investitionen in Banken, Telekommunikation und Infrastruktur auf dem gesamten Kontinent zu einem einflussreichen Akteur entwickelt.

Wirtschaftliche Leistung: eine wettbewerbsfähige Industrieplattform

Das Stimson Center zeigt sich besonders beeindruckt vom strukturellen Wandel der marokkanischen Wirtschaft. „Marokko ist nicht mehr nur eine Agrar- oder Tourismuswirtschaft“, schreibt der Think Tank. Zu den hervorgehobenen Vorzeigesektoren zählen die Automobil- und Luftfahrtindustrie, die als die fortschrittlichsten Afrikas gelten, sowie Batterien und kritische Materialien, was Marokko als zukünftigen zentralen Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge positioniert.

Der Hafen Tanger Med wird seinerseits als „größter strategischer Erfolg“ bezeichnet, der zu einem zentralen Motor der Industrialisierung und zu einem der leistungsstärksten Hubs im Mittelmeerraum geworden ist. Dem Bericht zufolge betrachten zahlreiche internationale Unternehmen Marokko mittlerweile als strategischen Stützpunkt, um Europa, Afrika, die Vereinigten Staaten und den Nahen Osten zu bedienen.

Grüne Energie: anerkannte regionale Führungsrolle

Der Bericht widmet der marokkanischen Energiestrategie, die als „visionär“ gelobt wird, einen langen Abschnitt. Der Solarkomplex Noor Ouarzazate wird darin als wichtiges Symbol für die Klimaziele des Königreichs dargestellt. Laut dem Stimson Center verfügt Marokko über außergewöhnliche Stärken – großes Solar- und Windpotenzial, eine kohärente staatliche Vision, massive Investitionen -, um ein strategischer Lieferant von grünem Wasserstoff für Europa und ein Schlüsselakteur in den neuen globalen Energiekreisläufen zu werden.

Strategische Stabilität als Wettbewerbsvorteil

Das Stimson Center hebt die „strategische Kontinuität des marokkanischen Staates“ hervor: Die Fähigkeit des Landes, über mehrere Jahrzehnte hinweg zu planen, die Kohärenz der öffentlichen Politik und die Stabilität der Institutionen werden als wesentliche Vorteile in einer Region dargestellt, die oft von Instabilität geprägt ist.

Das Stimson Center kommt zu dem Schluss, dass das Königreich Marokko nun „alle notwendigen Voraussetzungen besitzt, um in den kommenden Jahrzehnten zu einer der wichtigsten Volkswirtschaften und Einflussmächte auf dem afrikanischen Kontinent und im Mittelmeerraum zu werden“.

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