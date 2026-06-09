Bergmann & Koch präsentiert neues BKS17 Shutter-Kamerasystem mit zuschaltbarer KI-Personenerkennung

Deutscher Hersteller mit neuem Kamera Monitor System

Hamburg – Mit dem neuen BKS17 erweitert der deutsche Hersteller Bergmann & Koch seine EXPERT Serie um ein professionelles Kamera-Monitor-System für Nutzfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und den Fahrzeugbau. Das System kombiniert eine zuschaltbare KI-Personenerkennung mit einer automatischen Shutter-Schutzklappe und wurde speziell für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

Im Mittelpunkt des BKS17 steht die intelligente Personenerkennung auf Basis künstlicher Intelligenz. Das System erkennt Personen im Gefahrenbereich hinter dem Fahrzeug und warnt den Fahrer optisch sowie akustisch. Die KI-Unterstützung kann bei Bedarf jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden und eignet sich insbesondere für Unternehmen, die ihre Fahrzeuge flexibel an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen möchten. Zusätzlich verfügt das System über eine Distanzanzeige, welche Personen und Objekte direkt im Monitorbild visualisiert.

Das BKS17 gehört zur Bergmann & Koch EXPERT Serie und wurde für den professionellen Fahrzeugbau sowie die Nachrüstung bestehender Fahrzeuge entwickelt. Das System eignet sich für Nutzfahrzeuge, Lkw, Transporter, Wohnmobile, Kommunalfahrzeuge, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie Sonderfahrzeuge.

Ein besonderer Vorteil für Fahrzeugbauer und Werkstätten ist die vollständige Vorkonfiguration des Systems. Sämtliche Komponenten sind bereits werkseitig aufeinander abgestimmt und einsatzbereit eingerichtet. Das reduziert den Installationsaufwand erheblich, da keine zeitintensiven Einstellungen, Programmierungen oder Kalibrierungen erforderlich sind. Das System muss lediglich verbaut und angeschlossen werden. Dadurch können Fahrzeuge schneller ausgerüstet und Ausfallzeiten minimiert werden.

Ein weiteres Highlight ist das automatische Shutter-System. Die motorisierte Schutzklappe schützt die Kameralinse zuverlässig vor Schmutz, Staub, Regen und anderen Umwelteinflüssen. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs öffnet sich die Klappe automatisch und schließt sich nach dem Rangier- oder Rückfahrvorgang wieder selbstständig. Zusätzlich kann die Schutzklappe jederzeit manuell über den Monitor geöffnet oder geschlossen werden. Dadurch bleibt die Kameralinse auch bei intensiver Nutzung dauerhaft geschützt und einsatzbereit.

Neben der intelligenten Sicherheitstechnik verfügt das BKS17 über eine HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, einen 140° Weitwinkel, moderne Nachtsicht mit Restlichtverstärkung, eine automatische Kamerabeheizung sowie eine wasserabweisende Lotusbeschichtung der Linse. Das System ist für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt und wird mit einer 5-jährigen Herstellergarantie ausgeliefert.

Mit dem BKS17 vereint Bergmann & Koch moderne KI-Sicherheitstechnologie, eine automatische Shutter-Kamera und eine besonders einfache Integration in Neu- und Bestandsfahrzeuge. Die Kombination aus zuschaltbarer Personenerkennung, automatischem Linsenschutz und werkseitiger Vorkonfiguration macht das System zu einer effizienten Lösung für Fahrzeughersteller, Aufbauhersteller, Flottenbetreiber und Nachrüstbetriebe.

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Bergmann & Koch Rückfahrsystem mit KI

Kontakt

Bergmann & Koch GmbH

Michael Engel

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

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