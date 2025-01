Bereits jetzt an morgen denken

Chubb vertreibt im Hinblick auf kommende EU-Verordnungen nur noch fluorfreie Feuerlöscher

Die Chubb Deutschland GmbH sowie die Chubb Österreich GmbH setzen in Sachen Sicherheit immer auf die aktuellen Standards. Daher verfügen die angebotenen Feuerlöscher über umweltverträgliche Löschmittel. „Bis dato wurden in Löschschäumen Fluortenside eingesetzt, um eine optimale Löschwirkung zu erzielen. Diese sind jedoch schädlich für Mensch und Umwelt. Voraussichtlich ab Ende Q1 2025 dürfen daher in der EU keine Feuerlöscher mehr in Umlauf gebracht werden, deren Löschmittel die gesundheitsgefährdenden Stoffe der PFAS-Gruppe enthalten. Die Beschränkung der gesamten Gruppe der PFAS in der EU Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) ist Teil dieses Maßnahmenpakets. Wir haben bereits frühzeitig reagiert und setzen ausschließlich auf tragbare und fahrbare Feuerlöscher, die den zukünftigen Anforderungen entsprechen und Brände gleichermaßen sicher und umweltverträglich bekämpfen“, erklärt Sonja Ewers, Director Business Development bei der Chubb Deutschland GmbH. Für die Kunden hat dies nicht nur den Vorteil, dass im Ernstfall der gesundheitsgefährdende Inhaltsstoff nicht freigesetzt wird. Auch dem verpflichtenden Austausch und eventuellen Lieferengpässen, sobald das Gesetz verabschiedet wird, kann so entgegengewirkt werden. „Wer bereits jetzt vorausschauend handelt, gerät später nicht in die Bredouille“, weiß Herbert Szirota, Geschäftsführer der Chubb Österreich GmbH, und weist darauf hin, dass das kommende Gesetz nicht nur Neuanschaffungen betrifft, sondern auch Bestandsfeuerlöscher nur noch mit fluorfreien Löschmitteln befüllt werden dürfen.

Um die bestmögliche Löschwirkung sicherzustellen, setzt Chubb in der DACH-Organisation grundsätzlich auf den individuell an die Umgebungsbedingungen angepassten Einsatz von Feuerlöschern. Im Portfolio finden die Kunden daher sowohl Geräte für Fettbrände, Li-Ionen-Akkus, Kohlendioxidlöscher und die fluorfreien Produkte für die Brandklassen A und B. Als Anbieter von ganzheitlichen Brandschutz- und Sicherheitsdienstleistungen berät das Unternehmen schon jetzt bei der richtigen Auswahl und Positionierung der Produkte.

Chubb Fire & Security ist ein führender Anbieter von Brandschutz- und Sicherheitslösungen sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Kunden weltweit. Seit über 200 Jahren schützen die Experten Menschen und Vermögenswerte. Heute arbeiten die Mitarbeitenden in mehr als 200 Niederlassungen und rund 20 Ländern daran, die Welt sicherer zu machen, Menschen zu schützen und ihnen Sicherheit zu geben. Die Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit sowie Notruf- und Serviceleitstellen decken mehr als eine Million Standorte weltweit ab. Chubb Fire & Security ist Teil der APi Group, einem weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Spezialdienstleistungen mit über 500 Standorten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.chubbfs.com oder https://www.linkedin.com/company/chubb-fire-security

