Beratung zur Altervorsorge im neuen Gewand

Grundlegendes und zugleich tiefergehendes Wissen lässt sich schnell und gut mit dem neuen Online-Konzept Private-Finanzen-Speed-Dating erlernen. Zum Thema Altersvorsorge bietet die FORAIM Finanzberatung am Dienstag, den 16. Februar, um 14:00 Uhr und am Donnerstag, den 18.Februar, um 18:30 Uhr ein kostenloses Webinar an.

In dieser 30 bis 45 Minuten dauernden Online-Veranstaltung erfahren Sie alles Wesentliche zur richtigen Planung und Umsetzung der persönlichen Altersvorsorge-Strategie.

Themen:

1) Richtige Planung

Wo stehe ich?

Wo will ich hin?

Zu diesen Punkten erhalten Sie Checklisten und Anregungen fĂĽr weiterfĂĽhrende eigene Ăśberlegungen.

Wo muss ich hin?

Fakten, die heute schon bekannt sind und einen merkbaren Einfluss auf die gesetzliche Altersversorgung haben. Dabei geht es nicht nur um das Thema “Zu wenige junge Menschen mĂĽssen mit ihren Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung die alten Menschen finanzieren”.

Wir zeigen Ihnen ein konkretes Beispiel, wie man richtig plant und kalkuliert. Ein Speed-Dating ist interaktiv. Stellen Sie gern Fragen oder geben Sie uns Vorgaben zu der Planung und Berechnung. Die meisten Vorgaben können wir gleich im Webinar beücksichtigen.

2) Erfolgreiche Umsetzung

In der Regel ist die Rente ein Thema, welches in weiter Zukunft liegt. Auf dem Weg dahin können positive und negative Ereignisse eintreten. Welche sind das? Wie bekommen Sie diese in Griff?

Das müssen Sie zur Auswahl der richtigen Sparhöhe und den verschiedenen Sparmöglichkeiten wissen: Rendite, Risiko, Zinseszinseffekt und Sparaufwand.

Wir zeigen Ihnen konkrete Beispiele, wie Sie diese Punkte in Ihrer ganz persönlichen Sparstrategie berücksichtigen. Stellen Sie auch hier gern Fragen oder geben Sie uns Vorgaben zu der Planung und Berechnung.

Mehr Informationen, auch zu anderen Finanzthemen, die in der Reihe Private Finanzen Speed Dating behandelt werden, finden Sie hier auf der Webseite von FORAIM.

Was ist Private Finanzen Speed Dating?

Speed Dating hat sich etabliert, sei es das Speed Dating, um einen Partner kennenzulernen oder um einen Job zu finden. Kein Wunder, Speed Dating hilft erste Schritte zur Entscheidungsfindung zu optimieren. Deshalb sind auch die Online Private Finanzen Speed Datings wichtig und geeignet, gute Finanzentscheidungen zu treffen. Die wesentliche Merkmale des Speed Dating sind Kürze, Prägnanz und Interaktivität. Dies sind auch Kennzeichen der Private Finanzen Speed Datings zu unterschiedlichen Finanzthemen der Finanzberatungsgesellschaft FORAIM aus Hamburg.

Wie bei jeder anderen Art des Speed Dating dient das Private Finanzen Speed Dating in erster Linie dem

Kennenlernen von Fakten, Kennenlernen von Tipps und Kennenlernen von wichtigen Entscheidungsmöglichkeiten.

FĂĽr wen ist das Webinar geeignet?

FĂĽr alle berufstätigen Menschen in einem Alter von 25 Jahren bis 45 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Auch wenn Sie sich schon mit dem Thema befasst haben, wird das Webinar fĂĽr Ihre Entscheidungsfindung hilfreich sein, weil wir – FORAIM- mit einem etwas anderen Ansatz als viele andere Berater an das Thema herangehen.

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit ĂĽber den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream mĂĽssen sich nicht ausschlieĂźen.

