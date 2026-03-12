Beratung zu Auslandsaufenthalten aus erster Hand bei den JuBi-Online-Events

Virtuell und kostenfrei mit Bildungsexperten ins Gespräch kommen

Bonn, März 2026 – Die JugendBildungsmesse JuBi ist die größte Spezialmesse rund um Auslandsaufenthalte und Bildung im Ausland. Deutschlandweit bringt sie Schüler:innen, junge Erwachsene und Eltern mit Austauschorganisationen, Bildungsexpert:innen und ehemaligen Teilnehmenden zusammen – für alle, die den Schritt ins Ausland planen oder erst einmal Orientierung suchen.

Als Ergänzung zu den Vor-Ort-Messen finden regelmäßig die JuBi-Online-Events statt: kostenfreie, unverbindliche Beratungsangebote, bequem von zu Hause per Laptop oder Smartphone. Im Fokus stehen Programme wie Schüleraustausch und High School, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit und weitere Wege ins Ausland.

Direkt fragen, gezielt planen – digital und persönlich

In interaktiven Webinaren und Online-Infoveranstaltungen stellen Organisationen ihre Programme vor und beantworten Fragen zu Ländern, Kosten, Fristen und Vorbereitung. Dazu kommen persönliche Beratungsmöglichkeiten sowie Erfahrungsberichte von Returnees, die Einblicke aus erster Hand geben.

Die nächsten JuBi-Online-Events im März und April 2026 sowie alle Infos finden sich auf weltweiser.de.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

