Beratung und Coaching für digitale Kommunikation, digitales Lernen und digitale Persönlichkeitsentwicklung

Digital Berater und Coach Daniel Görs rät zur digitalen (Weiter-)Bildung und zum digitalen Lernen

Aus der Digitalisierung und dem digitalen Transformationsdruck erwachsen vielfältige Herausforderungen und Aufgaben für Unternehmen und Unternehmer, Organisationen und Personen. Bevor aber “hektisch” mit unkoordinierten Digitalisierungsaktivitäten gestartet wird, sollte eine individuell geeignete Digitalstrategie erarbeitet werden und die notwendigen digitalen und medialen Kompetenzen erworben bzw. weiterentwickelt werden. Dabei unterstützen erfahrene Digitalberater wie Daniel Görs.

Die Medien- und Digitalberatung von Daniel Görs umfasst u.a.:

– Individuelle und übergreifende Beratung von Unternehmen, Organisationen und Personen (wie Unternehmer, Manager, Freelancer, Einzelkämpfer).

– Schulungen, Trainings, Workshops, Coaching, Fortbildung / Weiterbildung zu Onlinemarketing, Online-PR, Social Media, zur digitalen Kommunikation, zum digitalen Medieneinsatz, zur digitalen Medienkompetenzentwicklung und zur Anwendung digitaler Dienste, Software, Plattformen etc.

– Digital Reputation Management, digitale Selbst-PR / digitales Selbstmarketing, digitales Netzwerken (Digital Relations und Digital Networking).

– Beratung zur Beschaffung, Einführung und Nutzung digitaler Infrastruktur, Dienste und Kanäle

Moderation sowie Vermittlung zwischen Mitarbeitern, Teams, externen Partnern, Management / Geschäftsführung.

– Organisation und Durchführung von Digitalisierungsveranstaltungen (Coachings, Seminare, Schulungen, Workshops, Trainings etc.).

– Im Beschaffungsbereich liegen die Schwerpunkte der Medien- und Digitalberatung von Daniel Görs vor allem in der Beratung zur Ausstattungsplanung. Diese umfasst die organisatorische und technische Beratung von Unternehmen und Organisationen und die Beratung zur medienkonzeptionellen Arbeit.

– Beratung zu und Vermittlung von Medien- und Digitalkompetenzen (bspw. in den Bereichen Onlinemarketing, selbstständiges sicheres Arbeiten mit digitalen Medien und Tools, Onlinerecherchen, digitales Management / Digitalmanagement, digitale Weiterbildung, Selbstorganisation mit digitalen Services und Apps uvm.)

– Die Durchführung der Beratungs- und Coaching-Angebote kann sowohl online als auch in Präsenz, als auch hybrid erfolgen.

Anfragen zur Digitalberatung und den Coachings, Seminaren und dem sonstigen Programm einfach per E-Mail an info[at]goers-communications.de – oder rufen Sie kostenfrei an: 0800-GOERSCOM (0800-46377266).

Digitalstrategie erarbeiten: Welche Bereiche sollen wie digitalisiert werden? Welche digitalen Dienste werden überhaupt benötigt?

Im Bereich digitaler Dienste lassen sich die funktionalen Bereiche Organisation, Kommunikation, Marketing, Vertrieb / E-Commerce, kollaboratives Arbeiten, Lern-, Schulungs- und Fortbildungsmanagement ausmachen. Es muss zunächst eine geeignete Digitalstrategie erarbeitet und festgelegt werden. Sowohl aus administrativer als auch Management-Sicht sollte festgelegt werden, welche Bereiche wie digitalisiert werden sollen und welche Dienste dazu benötigt werden. Grundsätzlich kann im administrativen Managementbereich davon ausgegangen werden, dass folgende digitalen Managementdienste erforderlich sind: ID-Management (IDM), Geräte- und Lizenzmanagement sowie Netzwerk- und WLAN-Management – Sicherungssysteme.

Digitale Kommunikation, digitales Lernen und digitale Persönlichkeitsentwicklung sollten mittlerweile Standard sein – sind sie aber noch lange nicht!

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die davon ausgelöste Krise hat überaus deutlich gemacht, dass an der Digitalisierung der Bildung von Kindern wie von Erwachsenen sowie an der Weiterbildung / Fortbildung sowie an der digitalen Weiterentwicklung der Persönlichkeit (Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur Selbstoptimierung) und der persönlichen Skills, des persönlichen Wissens und digitaler Fähigkeiten und Kompetenzen kein Weg mehr vorbeigeht. Digitale Angebote werden heute mehr denn je benötigt als innovativer Weg der Weiterentwicklung in einer zunehmend digitalen Welt.

Cloudbasierte Online-Systeme ermöglichen heute eine datenschutzkonforme Kommunikation und Kooperation in Unternehmen und Organisationen. Unternehmensführung und Manager können Informationen und Materialien bereitstellen und Aufgaben erteilen sowie Rückmeldungen zu den Ergebnissen geben. Mitarbeiter wie Freelancer und sonstige externe Partner und Dienstleister können gemeinsam an Projekten und Aufgaben arbeiten und untereinander kommunizieren. Mobiles Lernen wird über Apps und Videos ermöglicht und alle Beteiligten können einbezogen werden in die Kommunikation und Kooperation. Die Verwendung von Video-Konferenzdiensten und die Durchführung von Onlinemeetings ist seit Corona etabliert, schont die Umwelt und spart Zeit, Reise- und sonstige Kosten.

Professionelle Digitalberatung wie die von vom erfahrenen Berater und Coach Daniel Görs zeigt auf, wie wesentliche technische, organisatorische, kommunikative und vertriebliche Grundlagen geschaffen werden können für eine umfassende und zeitgemäße Modernisierung von Kommunikation, Marketing, Kooperation und Weiterentwicklung (organisatorisch, unternehmerisch und persönlich).

Corona / die Covid-19-Pandemie, die Lockdowns und das Social Distancing zeigen Unternehmen, Organisationen und Personen auf, wo Sie digitaler und besser werden müssen. Digitalberater und -Coach Daniel Görs rät daher: “Sie sollten jetzt die Finanz-, Zeit-, Personal- und sonstigen notwendigen Ressourcen einplanen, damit Sie nicht nur die Coronakrise bewältigen können, sondern sogar für die Zukunft besser aufgestellt sind, als vor der Corona-Krise. Um so schon vor dem Ende der Lockdowns und der letzten Coronawelle (wann diese auch immer zu erwarten ist) durchstarten zu können! Zusätzliche Beratung und Coachings für die Konzeption und Umsetzung der Digitalisierung und zum Aufholen von Defiziten und zum Ausgleich für durch die Coronakrise fehlendes Personal. Der Mensch steht und bleibt im Zentrum der Digitalisierung – vor, während und nach der Coronakrise – sowie den zahlreichen anderen aktuellen Krisen, wie bspw. Klimakrise, Finanz- und Wirtschaftskrisen, Flüchtlingskrise uva. Diese sind coronabedingt etwas ins Abseits gedrängt worden, werden aber bald wieder mit voller Wucht zurück in den Fokus kommen.”

Im Görs Communications Blog gibt es auf https://www.goers-communications.de/category/blog regelmäßig aktuelle Beiträge rund um Digitalisierung, Medien, Kommunikation und Marketing, Coaching, Beratung und Fort-/Weiterbildung.

Die Beratung für PR, Content, Marketing und Digitalisierung Görs Communications (Lübeck / Ostsee / Hamburg) sorgt für Kundengewinnung, besseres Image, Bekanntheits- und Umsatzsteigerung durch PR, Marketing und Media.

Als Digital-, Marketing- und Unternehmensberatung, als Agentur und als Coach für Public Relations (PR), Marketing und Digitalisierung helfen wir unseren Kunden, mit optimierter Kommunikation und modernem Marketing viel mehr zu erreichen: Mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, klare Positionierung, cleveres Marketing, professionelle PR.

Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können: Communications, Consulting, Content und Coaching. Für alles andere greifen wir bei Bedarf auf unserer über Jahrzehnte gewachsenes, erfahrenes und belastbares Experten-Netzwerk zurück.

Wir lieben und leben hanseatische Werte. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind und bleiben unsere Maximen. Deshalb schätzen uns unsere Kunden seit vielen Jahren als Berater, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch über Norddeutschland hinaus.

Der erfahrene PR-Experte Daniel Görs vermittelt PR-Grundlagen und befähigt Unternehmen und Organisationen, Unternehmer und Selbstständige, durch “Do-it-yourself-PR” ihre Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit selbst durchzuführen.

