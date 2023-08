Beratung im Bereich IT-Security mit Rewion

Die Rewion bietet ihre Dienstleistungen als herstellerunabhängiges und neutrales IT-Beratungshaus an. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Themen rund um IT-Security, IT-Infrastruktur, Public Cloud und Digitalisierung von Organisationen und Unternehmen.

Langjährige Erfahrung im IT-Consulting, eine Getting-Things-Done-Attitude und umfassende Kenntnisse in agilen Arbeitsmethoden machen die beiden Geschäftsführer Fabian Brechlin und Nico Ziegler und ihr Team aus.

Mit dem Bereich IT-Security bietet Rewion ihren Kunden und Partner Beratungsdienstleistungen an, mit dem Ziel, das Sicherheitsniveau der Organisation zu erhöhen. Dabei verfolgt das Unternehmen pragmatische und praktische Maßnahmen, welche es der betroffenen Organisation ermöglichen, innert kurzer Zeit positive Resultate zu erzielen. Die Themenschwerpunkte liegen unter anderem darin, Organisationen mit dem Zero Trust Security Framework vertraut zu machen und die Prinzipien des Modells zu implementieren. Zudem Organisationen mit bewährten Frameworks zu überprüfen, gesamtheitliche und praktische Maßnahmen abzuleiten und Organisationen den Weg in eine sichere Cloud zu ermöglichen.

Diese Leistungen bietet die Rewion im Bereich IT-Security an:

Zero Trust Security Framework

Wir vermitteln die nötigen Kompetenzen und Expertise rund um Zero Trust und unterstützen Unternehmen bei der Anwendung der Prinzipien in Ihrer Organisation.

IT-Security Strategie und Governance

Wir helfen Organisationen bei der Entwicklung einer gesamtheitlichen und pragmatischen IT-Security Strategie und Governance – die Pfeiler der Sicherheitsorganisation.

Die Cloud Security aufbauen

Bei der Cloud stellen sich viele neue Herausforderungen. Dabei darf die Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Wir beraten Unternehmen beim Aufbau einer sicheren Cloudumgebung.

ISMS-Beratung

Security Assessments mit bekannten Frameworks, Aufbau des SOC und SIEM, Integration von Governance, Risk und Compliance – wir stehen Unternehmen zur Seite.

Business Continuity Management

Bereiten Sie sich auf Sicherheitsverletzungen und Cyberangriffe vor! Wir betrachten mit Unternehmen die unterschiedlichen Aspekte, damit Organisationen gewappnet sind.

Datensicherheit und Datenschutz

Gemeinsam schützen wir das wertvollste Gut Ihrer Organisation – die Daten. Durch praktische Maßnahmen erhöhen wir die Datensicherheit und verhindern gefährliche Datenabflüsse.

Alle Leistungen im Überblick:

– IT-Security Beratung

– Cloud Beratung

– Anforderungsorientierte Konzepte

– IT-Strategie Beratung

– IT Governance

– Sustainable IT Beratung

– Microsoft 365 – Tenant Reviews

– Microsoft 365 – Beratung für die Umsetzung

– Datenschutz und Datensicherheit

– Projektmanagement

– Changemanagement

– Intelligent Automation

– New Work und Modern Workplace Beratung

– SAP Beratung und Entwicklung

– IT-Managed Services

– Unabhängiger Review & Sparringpartner

Innovative, herstellerunabhängige und ganzheitliche Beratung im Bereich Business und IT-Infrastruktur zeichnen Rewion als Beratungshaus aus. Erfahrung, Kundennähe und Flexibilität sind unsere Stärken.

