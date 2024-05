Bequem und barrierefrei: Induktion und Dunstabzugshaube assistieren beim täglichen Kochen

Damit alle in der Küche gut klarkommen

Frische Luft von Anfang an

Man wird nicht jünger. Mal zwickt es hier, mal zieht es dort. Auch die Konzentration lässt bisweilen nach. Wer in die Jahre kommt oder ein Handicap hat, der ist für jede Unterstützung im Alltag dankbar. Vom Treppenlift bis zum barrierefreien Bad – viele Alltagshilfen werden zunehmend in Anspruch genommen. Nur in der Küche ist das bisher nicht so, was sich jetzt ändert.

Innovative Steuerung verbindet Induktion und Dunstabzugshaube

Ein aktuelles Beispiel für eine barrierefreie Küchengestaltung ist die von ORANIER entwickelte innovative Automatiksteuerung „hoodCON“, bei der das Kochfeld mit der Dunstabzugshaube kommuniziert. Die meisten Induktionskochfelder des deutschen Herstellers werden serienmäßig mit dieser kostenlosen Zusatzfunktion ausgestattet. Und auch viele der Dunstabzugshauben verfügen über eine entsprechende Schnittstelle und sind somit „hoodCON ready“ – hood steht dabei für Haube und CON für Connect, also Verbindung.

Beim Einschalten von hoodCON am Induktionsfeld wird gleichzeitig die Dunstabzugshaube gestartet. Das Strecken nach dem Ein-/Aus-Schalter an der Haube ist nicht mehr nötig, denn je nach Leistungsstufe des Kochfeldes arbeitet die Haube automatisch in der passenden Absaugstufe. Schaltet man die Induktion herunter, reduziert auch die Haube ihre Leistung. Fazit: Wer kocht und brät, muss sich keine Gedanken um Gerüche oder die Belüftung machen.

Das hat auch die Jury des „Kitchen Innovation Award“ überzeugt, die jährlich diese Auszeichnung an besonders verbrauchergerechte Produkte in der Küche verleiht. In diesem Fall wurde die Automatiksteuerung von ORANIER in gleich fünf Disziplinen gekürt: Innovation, Funktionalität, Bedienkomfort, Produktnutzen und Design.

Traditionell bietet ORANIER ein umfangreiches Sortiment an Kopffrei-Dunstabzugshauben. Die Geräte überzeugen durch ihr Erscheinungsbild und dank des hohen Fettabscheidegrades mit viel frischer Luft und einer erstklassigen Energieeffizienz. Was am Ende ebenso zählt, ist Sicherheit. Hier überzeugen die Induktionskochfelder mit Überlauf- und Überhitzungsschutz. Sollte man abgelenkt sein oder die Zeit vergessen, steht einem die Technik zuverlässig zur Seite. Weitere Informationen unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

