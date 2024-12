Benefizkonzert für Kinder vor & nach Organtransplantation

Geschenk Leben

Am 13. Dezember 2024 lädt die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung zu einem besonderen Benefizabend ein: Unter dem Motto „Geschenk Leben“ erwartet die Gäste im Brainlab Atrium am alten Flughafen Riem ein einzigartiges Konzert sowie viele kleine (kulinarische) Überraschungen.

Der Abend steht unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender und wird von Sandra Maischberger moderiert.

Musikalisch gestaltet wird der Abend u.a. vom preisgekrönten Cellisten Maximilian Hornung, der bereits den ECHO-Klassik-Preis sowie den Europäischen Nachwuchspreis gewann, der weltweit gefeierten Sopranistin Hannah-Elisabeth Müller und der erst 11-jährigen Ausnahmecellistin vom Institut für musikalisch Hochbegabte der Musikhochschule Hannover Charlotte Melkonian. Die drei Solist:innen werden zusammen mit dem Bayerischen Staatsorchester und Stipendiat:innen von YEHUDI MENUHIN Live Music Now auftreten. Unter der künstlerischen Leitung des Dirigenten Stephan Frucht dürfen sich die Gäste u.a. auf Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Friedrich Gulda freuen.

Der Reinerlös des Abends kommt der Rudolf Pichlmayr-Stiftung zugute. Mit ihrem Rehabilitationszentrum Ederhof in Osttirol bietet sie Kindern und Jugendlichen, die nach einer Organtransplantation ein „zweites Leben“ geschenkt bekommen haben, therapeutische Unterstützung. Am Ederhof können die jungen Patient:innen gemeinsam mit ihren Familien das Erlebte verarbeiten und sich auf den Neustart zuhause vorbereiten.

Karten für das Benefizkonzert sind über München Ticket erhältlich. Alle Informationen zur Veranstaltung unter www.geschenkleben-konzert.de

Elke Büdenbender, Richterin und Ehefrau des Bundespräsidenten sowie Schirmherrin des Abends: „Seit mehr als 30 Jahren bietet die Rudolf Pichlmayr-Stiftung in Osttirol mit dem Ederhof Kindern und Jugendlichen vor oder nach einer Organtransplantation einen geschützten Ort, an dem sie zu neuer Stärke finden. Nach meist vielen Jahren der Krankheit ist dies für die jungen Menschen von besonderer Bedeutung. Ich freue mich daher sehr, für das Benefizkonzert zugunsten der Rudolf Pichlmayr-Stiftung die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. Die Arbeit am Ederhof hat unsere Aufmerksamkeit und Wohltätigkeit verdient.“

Professor Eckhard Nagel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Ärztlicher Leiter des Ederhofs: „Die Kinder, die wir am Ederhof betreuen, haben in ihrem jungen Leben oft schon mehr durchgemacht, als man sich vorstellen kann. Ihre Stärke ist bewundernswert – und dennoch brauchen sie unsere Hilfe. Dieses Konzert ist eine wunderbare Gelegenheit, auf ihre Geschichten aufmerksam zu machen und zusätzliche Unterstützung zu gewinnen und wir danken allen, die mit ihrem persönlichen Engagement dazu beitragen, diesen besonderen Abend zu ermöglichen.“

Professor Stephan Frucht, künstlerischer Leiter des Abends: „Rudolf Pichlmayr hat mit seiner Arbeit die Welt um Meilen vorangebracht. Mit diesem Benefizkonzert möchte ich gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsorchester und großartigen Solist:innen das Herz all derer berühren, die wie ich die bedeutende Arbeit der Stiftung unterstützen wollen.“

Stefan Vilsmeier, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Brainlab AG: „Für Brainlab bedeutet Innovation mehr als Technologie – es geht auch darum, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Über das Brainlab Social Programm unterstützen wir Projekte wie den Ederhof, die Familien stärken und Hoffnung schenken. Der heutige Abend liegt uns daher besonders am Herzen.“

Über das Rehabilitationszentrum Ederhof und die Rudolf Pichlmayr-Stiftung

Der Ederhof in Iselsberg-Stronach/Osttirol ist ein Rehabilitationszentrum für organtransplantierte Kinder und Jugendliche. Das europaweit einzigartige therapeutische Konzept ist familienorientiert und richtet sich an junge Menschen mit Organerkrankungen vor oder nach der Transplantation sowie an ihre Eltern und Geschwister. Trägerin des Ederhofs ist die Rudolf Pichlmayr-Stiftung mit Sitz in Hannover. Sie finanziert bauliche, medizinische und personelle Maßnahmen und trägt so wesentlich dazu bei, den Familien eine individuelle, hoch spezialisierte Reha bieten zu können.

Der Ederhof in Iselsberg-Stronach/Osttirol ist ein Rehabilitationszentrum für organtransplantierte Kinder und Jugendliche. Das europaweit einzigartige therapeutische Konzept ist familienorientiert und richtet sich an junge Menschen mit Organerkrankungen vor oder nach der Transplantation sowie an ihre Eltern und Geschwister. Trägerin des Ederhofs ist die Rudolf Pichlmayr-Stiftung mit Sitz in Hannover. Sie finanziert bauliche, medizinische und personelle Maßnahmen und trägt so wesentlich dazu bei, den Familien eine individuelle, hoch spezialisierte Reha bieten zu können.

Kontakt

Rudolf Pichlmayr Stiftung

Annika Dr. Ollrog

Georgsplatz 9

30159 Hannover

017650950990



http://www.geschenkleben-konzert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.