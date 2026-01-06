bema PU-Asphalt® baut bundesweiten Vertrieb weiter aus

Nach Auszeichnung als nachhaltigstes Produkt 2025 sucht die bema Bauchemie GmbH exklusive Fachbetriebe, Fachberater und regionale Vertriebspartner

Pirmasens. Das Jahr 2026 beginnt für die bema Bauchemie GmbH mit außergewöhnlicher Dynamik. Das von dem Unternehmen entwickelte System bema PU-Asphalt®, ausgezeichnet als nachhaltigstes Produkt 2025, verzeichnet zum Jahresstart eine stark steigende Nachfrage aus dem gesamten Bundesgebiet. Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an Entsiegelung, Wassermanagement und langlebige Verkehrsflächen baut das Unternehmen seinen Vertrieb nun gezielt aus.

Die bema Bauchemie GmbH gilt als Erfinder des PU-Asphalts und hat in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, diese neue Belagskategorie im deutschsprachigen Raum zu etablieren. PU-Asphalt verbindet Tragfähigkeit mit dauerhafter Wasserdurchlässigkeit und gilt als zukunftsweisende Alternative zu klassischen, versiegelnden Bauweisen.

„Der Markt hat verstanden, dass Entsiegelung nur dann sinnvoll ist, wenn sie technisch funktioniert“, sagt die Geschäftsführung der bema Bauchemie GmbH. „bema PU-Asphalt® ist kein dekoratives Produkt, sondern ein belastbarer, wissenschaftlich entwickelter Baustoff. Dass wir dafür 2025 als nachhaltigstes Produkt ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Weg.“

Starkes Wachstum durch veränderte Rahmenbedingungen

Treiber des aktuellen Wachstums sind unter anderem zunehmende Starkregenereignisse, steigende Niederschlagsgebühren sowie kommunale und private Initiativen zur Flächenentssiegelung. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für langlebige, wartungsarme und umweltverträgliche Materialien im Außenbereich.

bema PU-Asphalt® kommt bereits heute in Garageneinfahrten, Zufahrten, Höfen, Wegen und kommunalen Flächen zum Einsatz. Das System basiert auf festelastischen Bindemitteln und einer speziell entwickelten Kornstruktur, die sowohl hohe mechanische Belastungen als auch eine zuverlässige Versickerung von Regenwasser ermöglicht.

Gezielter Ausbau des Vertriebsnetzes

Um der stark steigenden Nachfrage gerecht zu werden, baut die bema Bauchemie GmbH ihr Vertriebsnetz im Jahr 2026 deutlich aus. Gesucht werden:

– Fachbetriebe, die bema PU-Asphalt® fachgerecht verarbeiten und regional anbieten

– Fachberater, die Bauherren, Planer und Kommunen kompetent begleiten

– Regionale Niederlassungen und Vertriebspartner, die den Weiterverkauf mit Exklusivrecht übernehmen

Das Unternehmen setzt dabei bewusst auf Qualität statt Masse. Neue Partner werden über die bema Akademie umfassend geschult und zertifiziert. Ziel ist es, bundesweit ein starkes, verlässliches Netzwerk aus qualifizierten Fachpartnern aufzubauen.

„Wir möchten mit Betrieben zusammenarbeiten, die langfristig denken“, heißt es aus dem Unternehmen. „Exklusivrechte vergeben wir nur dort, wo Qualität, Fachwissen und Verlässlichkeit im Vordergrund stehen. Unser Anspruch ist es, Verarbeiter und Bauherren gleichermaßen zu schützen – und gemeinsam zu wachsen.“

PU-Asphalt als feste Größe im Bauwesen

Mit dem Ausbau des Vertriebs positioniert sich die bema Bauchemie GmbH klar als technologischer Taktgeber im Bereich wasserdurchlässiger, befahrbarer Flächen. PU-Asphalt entwickelt sich zunehmend von einer Nischenlösung zu einer festen Größe in der Bau- und Handwerksbranche.

„2026 wird ein Schlüsseljahr“, so das Fazit des Unternehmens. „Die Nachfrage ist da, das Bewusstsein für nachhaltige Bauweisen wächst – und wir haben ein System, das hält, was es verspricht.“

Die bema Bauchemie GmbH mit Sitz in Pirmasens ist Entwickler und Hersteller von bema PU-Asphalt®, einem festelastischen, wasserdurchlässigen Asphaltbelag für befahrbare und nicht befahrbare Flächen. Als Erfinder des PU-Asphalts verbindet das Unternehmen Materialwissenschaft, Bauingenieurwesen und praktische Anwendung. Über die bema Akademie werden Fachbetriebe europaweit geschult und zertifiziert.

Firmenkontakt

bema Bauchemie GmbH

Ivan Berezovski

Fehrbacher Str. 52

66954 Pirmasens

06375 99 99 010



http://www.bema-bauchemie.de

Pressekontakt

bema Bauchemie GmbH

Nadine Becker

Fehrbacher Str. 52

66954 Pirmasens

06375 99 99 010



http://www.bema-asphalt.de

