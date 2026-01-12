Beliebtes Stammgastwochenende am Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

12. Januar 2026 – Am vergangenen Wochenende fand zum achten Mal das beliebte Stammgastwochenende mit 120 Stammgästen im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Als Stammgäste gelten alle Gäste ab dem zehnten Aufenthalt. Damit wird allen, die dem Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand seit vielen Jahren verbunden sind und ihn immer wieder zu ihrem persönlichen Urlaubszuhause machen, Wertschätzung entgegengebracht. Am Freitag wurden die Stammgäste mit dem Shanty-Chor begrüßt und haben gemeinsam im Restaurant Sonnenrose zu Abend gegessen.

„Wir haben uns sehr gefreut, auch dieses Jahr wieder unsere langjährigen Gäste bei uns im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand zu begrüßen. Am Samstag haben die Stammgäste nach einem Frühstück im Restaurant Sonnenrose den Indoor-Flohmarkt in der Dünengalerie besucht und nach Lust und Laune gestöbert. Anschließend wurde bei Kaffee und Kuchen Bingo gespielt, dabei konnten attraktive Gutscheine gewonnen werden. Nach dem Abendessen in der Sonnenrose konnten alle beim abendlichen Schwimmen inklusive einer Filmvorführung „Frühstück bei Tiffany“ mit Audrey Hepburn entspannen. Wer Lust hatte, hat die Schlittschuhbahn benutzt und dabei einen heißen Glühwein genossen. Am Sonntag sind viele Gäste nach dem leckeren Frühstücksbuffet in der Sonnenrose noch einmal vor der Heimreise über den Indoor-Flohmarkt geschlendert“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand