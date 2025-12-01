Beliebter Kinoabend im Subtropischen Badeparadies

1. Dezember 2025 – „Am Nikolaustag findet der erste Kinoabend der Saison für unsere Gäste des Subtropischen Badeparadieses im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Am 6. Dezember wird der Film „Aquaman“ gezeigt. Der Abend verspricht Spaß und Spannung für die ganze Familie – wir freuen uns schon sehr darauf“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

„Aquaman“ ist eine Comicverfilmung über eine gleichnamige, fiktive Comicserie des Verlages DC Comics. Erzählt wird die Ursprungsgeschichte von Arthur Curry, dem Halb-Mensch und Halb-Atlantier, der seine Herkunft und seine Bestimmung als rechtmäßiger König von Atlantis annehmen muss, um einen verheerenden Krieg zwischen der Oberfläche und den Unterwasserreichen zu verhindern. Die Gäste können im Badeanzug oder im lockeren Outfit erscheinen. Kinder zahlen 15 Euro, ab 15 Jahre beträgt der Preis 18 Euro pro Person. Der Eintritt beinhaltet einen Softdrink und eine Portion leckeres Popcorn oder Nachos mit Dip, Leihbademäntel gibt es mit einem Aufpreis. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film startet dann um 20.30 Uhr. Der nächste Kinoabend im Subtropischen Badeparadies findet am 20. Dezember 2025 mit dem Film „Elemental“ statt. Bis Ende März wird es jeden Monat zwei Kinoabende geben. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand