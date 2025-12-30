Beliebter Indoor-Flohmarkt zum Start ins neue Jahr am Weissenhäuser Strand

30. Dezember 2025 – Am 10. und 11. Januar 2026 findet wieder der beliebte Indoor-Flohmarkt am Weissenhäuser Strand statt. Alle Freunde von Flohmärkten aus der Nachbarschaft und alle Gäste können beim Indoor-Flohmarkt im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee stöbern, handeln und sparen. Jeder findet in dem großen Angebot an den zahlreichen Ständen auf den überdachten Verkaufsflächen im Baltic Festsaal und in der Dünengalerie alles, was das Herz begehrt. „Schnäppchenjäger und Liebhaber der Flohmarkt-Atmosphäre können so immer im Trockenen nach Herzenslust nach Schnäppchen suchen: Kleidung, Spielzeug oder Antiquitäten werden angeboten. Wir freuen uns schon auf viele Besucherinnen und Besucher“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Der Flohmarkt ist an beiden Tagen immer von 9 bis 16 Uhr geöffnet, kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Gastronomische Angebote für den großen und kleinen Hunger runden das Angebot ab. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand