Beliebte Jackery-Produkte im Amazon Spring Sale

Vom 27. bis 29. März gibt es Solargeneratoren, Powerstations und Solarmodule bis zu 20 % günstiger

Der Frühling steckt voller Energie: Zumindest für alle, die den Amazon Spring Sale nutzen und ausgewählte Jackery-Produkte günstiger einkaufen. Vom 27. bis 29. März 2023 gibt es die sonnigen Angebote bei Amazon. Insgesamt sind 12 Produkte aus dem Hause Jackery mit von der Partie – damit steht der flexiblen und zuverlässigen Stromversorgung beim nächsten Campingausflug oder Picknick im Park nichts mehr entgegen.

Jackery Solargenerator 2000 Pro

Sonnige Preisaussichten liefert der Jackery Solargenerator 2000 Pro. Er ist im Aktionszeitraum auf Amazon mit einem Rabatt von 20 % erhältlich. Das Power-Paket besteht aus dem Explorer 2000 Pro und einem SolarSaga 200W Solarmodul von Jackery. So bringt der Solargenerator eine großzügige Kapazität von 2160Wh, eine kräftige Wechselstromleistung von 2200Watt und eine Stoßleistung von 4400Watt mit. Die Akkus werden dabei in Windeseile aufgeladen – wahlweise über das mitgelieferte Solarmodul, die 12-Volt-Buchse im Auto oder über eine Wechselstromsteckdose. Damit sich die Camper immer auf die mobile Stromversorgung verlassen können, verfügt die Lithiumbatterie über zwei Chips für den doppelten Batterieschutz und vier Kerntemperaturfühler. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind so auf jedem Ausflug mit dabei. Das leistungsstarke Line-Up von Jackery gibt es im Amazon Spring Sale für 2.319,20 Euro und damit satte 579,80 Euro günstiger oder im Set mit sechs Solarmodulen mit einem Rabatt von 1.239,80 Euro für 4.959,20 Euro.

Jackery Explorer 2000 Pro und Jackery Explorer 1500 Pro

Die beiden tragbaren Powerstations Explorer 2000 Pro und Explorer 1500 Pro bieten nicht nur eine ultra-schnelle Ladung und großzügige Kapazitäten, sondern auch echtes Schnäppchen-Potenzial. Denn während der Aktionstage gibt es auf die Jackery Explorer 2000 Pro 20 % Rabatt. Somit ruft Amazon dann nur 1.839,20 Euro für die Powerstation auf. Damit sparen preisbewusste Outdoor-Fans 459,80 Euro. Auf das neueste Modell, Explorer 1500 Pro, gewährt Jackery bei Amazon 15 % Ermäßigung. Mit einem aktivierten Coupon gibt es das Produkt dann für 1.359,15 Euro – 239,85 Euro sind somit geschenkt. Dabei hat die Powerstation eine Kapazität von 1512 Wh und eine Ausgangsleistung von 1800 Watt unter der Haube. Dank des Ultra-Charging-Systems ist auch hier eine besonders schnelle Aufladung in nur zwei Stunden mit 230 Volt aus der Steckdose oder sechs Jackery SolarSaga 200W Solarmodulen möglich. Das Explorer-Modell punktet mit einem intelligenten BMS und acht Temperatursensoren für noch mehr Sicherheit.

SolarSaga 100 Solarpanel

Während des Amazon Spring Sales gibt es auch auf das leistungsstarke monokristalline Solarpanel SolarSaga 100 eine Ermäßigung. 15 % können hier gespart werden. Damit wandelt das faltbare 100-Watt-Modul Sonnenstrahlen für 280,49 Euro in Energie um – also für 49,50 Euro weniger. Damit ist die autarke Stromversorgung unterwegs noch attraktiver. Schließlich überzeugt das SolarSaga 100 mit einer hohen Umwandlungseffizienz von bis zu 23 %. Beim Transport glänzt es mit einem Gewicht von 4,69 kg und einem praktischen Tragegriff.

Vom 27. bis 29. März 2023 sind insgesamt 12 verschiedene Jackery-Produkte und Sets im Zuge des Amazon Spring Sales günstiger zu haben.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

