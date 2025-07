BEKO-Tool, das neue Tool für Wohnungseigentümer

Neues Tool für Wohnungseigentümer

Sie sind Eigentümer einer vermieteten Eigentumswohnung, besitzen ein kleines Mehrfamilienhaus oder vermieten „nur“ Ihre Einliegerwohnung?

Dann kennen Sie das. Sie erstellen für den/die Mieter eine Betriebskostenabrechnung, evtl. rechnen Sie die Heizkosten selbst ab, schreiben Mietverträge, machen Wohnungsübergaben oder erstellen die lästigen Schnee- und Reinigungspläne. Und dann kommen immer wieder diese Meldungen, was alles kaputt ist.

Das alles ist keine Herausforderung mehr für Sie, mit dem BEKO-Tool von AIRTEC SOLUTIONS erledigen Sie all diese Aufgaben schnell und einfach, egal ob zuhause oder mobil auf Ihrem Tablet. Denn das BEKO-Tool ist eine webbasierte Anwendung, die Ihnen die Erstellung der wichtigsten Dokmente automatisch abnimmt. Sie legen einmal die entsprechenden Stammdaten an und greifen jederzeit hierauf zurück.

Das BEKO-Tool von AIRTEC SOLUTIONS ist kein klassisches Hausverwaltungsprogramm. So beinhaltet es keine komplizierte Buchhaltung. Im BEKO-Tool erfassen Sie die wichtigsten Daten und bekommen eine Vielzahl von Auswertungen und Dokumenten, die Sie im Vermieter-Alltag benötigen.

Das BEKO-Tool von AIRTEC SOLUTIONS wurde entwickelt von Jörg Schlüter, der über mehr alss 30 Jahre Praxiswissen und Erfahrung im Bereich der Immobilienverwaltung verfügt und einer der wenigen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Wohnungseigentumsverwaltung ist. Es ist somit nah an der Praxis entwickelt.

Aktuell arbeiten wir an dem Modul Projekte / Vorgänge. Hier nimmt der vermietende Eigentümer die Meldungen seines Mieters auf und erteilt direkt aus dem Modul Angebotsanfragen oder Aufträge und den gesamten Vorgang dokumentieren.

Damit hat unser BEKO-Tool folgende Module:

– Mietvertrag

– Wohnungsabnahme-/Übergabeprotokoll

– Betriebskostenabrechnung

– Heizkostenabrechnung

– Schnee- & Reinigungspläne

– Kautionsberechnung

– CO2-Berechnung

– NEU Vorgänge/Projekte (ab 01.08.2025

Und das Ganze zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Überzeugten Sie sich auf www.beko-tool.de und testen Sie das Modul 14 Tag kostenfrei.

AIRTEC SOLUTIONS vereint die unterschiedlcihsten Bereiche unter einem Dach. Dazu gehören Drohnenservide, Medien, Immobilien, ein privater TV-Streaming-Sender Jade live sowie eben das BEKO-Tool.

