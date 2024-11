Beisetzung in Spanien

Bestattungsangebot bei BesterBestatter.de: Stille Seebestattung in Spanien im Mittelmeer oder in den Bergen

Bonn, 4. November 2024 – Der Bestattungsdienstleister BesterBestatter.de erweitert sein Angebot um eine würdige und zugleich preisgünstige Form der letzten Ruhe: Eine stille Seebestattung in Spanien für nur EUR 499,-. Interessierte können zwischen einer Beisetzung im Mittelmeer und einer einzigartigen Bestattung in den spanischen Bergen wählen.

Seebestattung im Mittelmeer

Für nur EUR 499,- bietet BesterBestatter.de die Möglichkeit einer Seebestattung im Mittelmeer, die auf Wunsch auch ohne Anwesenheit von Angehörigen durchgeführt werden kann. Die Urne wird in einem dafür vorgesehenen Abschnitt des Meeres nach spanischen und internationalen Standards beigesetzt und findet in der Weite des Wassers die letzte Ruhe. Diese Bestattungsform richtet sich an Menschen, die sich eine naturverbundene und diskrete Form des Abschieds wünschen.

Alternative Beisetzung in den Bergen

Auch für Liebhaber der Berge und der Landschaft Spaniens steht eine Alternative zur Verfügung: Die Aschenreste des Verstorbenen können für denselben Preis in einem ruhigen, abgeschiedenen Areal in den spanischen Bergen bestattet oder verstreut werden. Die erhabene Ruhe und die Schönheit der Natur bieten Angehörigen und Hinterbliebenen so einen einzigartigen Ort des Gedenkens.

Weitere Details und individuelle Beratung

BesterBestatter.de bietet eine umfassende Beratung zu diesem Angebot an. Mit einem Festpreis von EUR 499,- für beide Bestattungsoptionen – ob im Mittelmeer oder in den Bergen – möchte das Unternehmen eine bezahlbare, würdevolle Alternative zur herkömmlichen Beisetzung schaffen. Interessierte können auf der Webseite von BesterBestatter.de mehr erfahren oder direkt mit dem Team in Kontakt treten, um sich individuell beraten zu lassen.

Das Team steht für alle Fragen zu den organisatorischen Abläufen, rechtlichen Rahmenbedingungen und weiteren Wünschen jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Über BesterBestatter.de:

BesterBestatter.de ist eine Online-Plattform, die eine breite Palette von Bestattungsdienstleistungen anbietet. Von traditionellen bis hin zu innovativen Bestattungsarten unterstützt das Team von BesterBestatter.de Familien bei der Gestaltung eines individuellen und würdevollen Abschieds für ihre Liebsten.

Kontakt

BesterBestatter.de

Thomas Thiemann

Bauerschaft 140

48249 Dülmen-Merfeld

017680069685



http://www.BesterBestatter.de