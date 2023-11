Beim Weihnachtsbaumkauf trotz höherer Preise langfristig sparen

Weihnachtsbäume werden laut des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger in diesem Jahr erneut teurer (Quelle Handelsblatt). Denn die Aufzucht der Bäume wird durch die aktuelle Energiekrise, den Fachkräfte-Mangel, die Inflation und den Klimawandel von Jahr zu Jahr aufwendiger. Eine stetige Preissteigerung ist die Konsequenz. Langfristig sparen könnt einen Verbraucher dennoch mit nachhaltigen Alternativen zur Naturtanne.

Über 50 Euro für 175 cm Nordmanntanne

Der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger schätzt den Preisrahmen für Nordmanntannen etwa auf 21 bis 29 Euro pro laufendem Meter. Im vergangenen Jahr kostete der Meter Tanne einen Euro weniger. Das macht für eine 175 cm hohe Nordmanntanne in diesem Jahr 50,75 Euro. Das ist allerdings nur die reine Preisbetrachtung. Weder Fahrtkosten und Zeitaufwand noch Nachhaltigkeitsaspekte und Schadstoffproblematik von konventionellen Weihnachtsbäumen werden hier berücksichtigt.

Kostenvergleich Naturtanne versus nachhaltige Weihnachtsbaumalternative

Sowohl Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz vereinen die Weihnachtsbäume von Baumkrone – und sehen dabei noch stylish aus. Wie sich mit diesen Bäumen bares Geld sparen lässt, zeigt folgende Kostenrechnung „klassischer Weihnachtsbaum versus Baum von Baumkrone“ (Größe 1,75 Meter) über fünf Jahre:

5-Jahresvergleich: Klassische Nordmanntanne, Größe 175 cm (angenommener Preisanstieg von 5 Prozent pro Jahr):

Jahr 1: 50,75 Euro

Jahr 2: 53,30 Euro

Jahr 3: 55,95 Euro

Jahr 4: 58,75 Euro

Jahr 5: 61,70 Euro

= 280,45 Euro Gesamtkosten

Baumkrone, Naturholz, Größe 175 cm:

Jahr 1: einmalige Anschaffungskosten 229 Euro

Jahr 2-5: keine Folgekosten

= 229,00 Euro Gesamtkosten

Nachhaltiger Weihnachtsbaum hat bei Kostenvergleich und vor allem Nachhaltigkeit die Nase vorn

Das eindeutige Ergebnis: Über einen Zeitraum von fünf Jahren lassen sich über 51,45 Euro beim Kauf eines nachhaltigen Weihnachtsbaums von Baumkrone sparen. Rechnet man damit, dass der Baum deutlich länger genutzt werden kann, ist die Ersparnis deutlich größer.

Bei 10 Jahren Nutzungsdauer würden die Gesamtkosten für die Naturtanne sogar auf 638,45 Euro steigen, die Ersparnis durch die Nutzung eines nachhaltigen Holzweihnachtsbaums würde dabei 409,45 Euro betragen.

Zudem fallen bei der Naturtanne Jahr für Jahr Zeitaufwände für die Beschaffung und Entsorgung an. Der Einkauf der nachhaltigen Variante erfolgt stressfrei über wenige Klicks im Internet ( www.baumkrone.de).

Ich stelle in meiner kleinen Holzmanufaktur in liebevoller Handarbeit nachhaltige Weihnachtsbäume, Adventskalender, Deko und Holzkunst her. Jedes Stück ein Unikat. Dabei verwende ich ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

