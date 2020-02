Beim Trinken der Mitarbeiter gutes für die Umwelt tun – Trinkwasser in Unternehmen

Neuer patentierter Wasserspender beim PflüMa Kärcher Center Reutlingen

Mit Beginn der wärmeren Tage rückt eine Sache wieder in den Vordergrund: Trinken. Die meisten stellen sich dann die Frage: trinke ich genug? Und welcher Weg zur Beschaffung von Trinkwasser ist am besten? Das Umweltbewusstsein von Unternehmen und Privatpersonen im Hinblick auf Plastikverpackungen und CO2 Ausstoß beim Transport wird immer größer. Der PflüMa Kärcher Center Reutlingen trifft mit dem patentierten Wasserspender WPD 200 von Kärcher genau ins Schwarze. Neben der hygienisch ausgezeichneten Qualität verfügt der Spender über heißes, gekühltes, stilles oder sprudelndes Wasser.

Eine erfrischende Wasserquelle für Mitarbeiter zu schaffen ist ebenso effektiv wie simpel und spart viel Zeit und Geld. Wasserspender können an jedem Ort mit Festwasseranschluss aufgebaut werden. So kann das Wasser dort aufbereitet werden, wo es benötigt wird, in direkter Nähe zum Arbeitsplatz. Außerdem: Mitarbeiter die mehr trinken leben gesünder. Gerade aufgrund der strengen Kontrolle von Leitungswasser kann mit dem Wasserspender guten Gewissens auf Verpackungsmüll und CO2 Ausstoß verzichtet werden.

Seit der Eröffnung des PflüMa Kärcher Center 2017 in Reutlingen, nutzen vor allem Privatkunden und Handwerksbetriebe das vielseitige Angebot des Weltkonzerns Kärcher. Das PflüMa Kärcher Center in Reutlingen, mit Geschäftsführern Dominik Pflüger und Patrick Masterson, betreut das Gebiet um Reutlingen, Metzingen und Tübingen über den Zollern-Alb-Kreis bis nach Esslingen, Sindelfingen und Böblingen. Die Wasserversorgung der Mitarbeiter war bisher vorzugsweise für Handwerksbetriebe interessant. Mit dem WPD 200 und neuer Mietkauf und Leasingangebote werden nun auch Dienstleister, Industrie und andere Geschäftszweige angesprochen.

Gegenwärtig sind Abfallreduzierung und Energiesparen in jedem Unternehmen ein großes Thema. Bereits das Zurverfügungstellen eines Trinkwasserspenders kann die Wahrnehmung der Mitarbeiter verändern und das Umweltbewusstsein und Unternehmensimage stärken. Mit einem Wasserspender kann die Menge an Müll, vor allem an Plastikmüll, deutlich verringert werden. Arbeitsplätze und Büroräume können mit Glasflaschen und Gläsern, statt mit Plastikflaschen ausgestattet werden. Indes wird die Mitarbeiterzufriedenheit, sowie die Arbeitgeberattraktivität unterstützt. Zudem können etwaige Getränkekosten eingespart werden. Die Investition in einen Wasserspender ist also nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll.

Das Kärcher Center Reutlingen bietet nicht nur Wasserspender in kundenspezifischer Gestaltung, beispielsweise im Corporate Design des jeweiligen Unternehmens, vielmehr einen neuen Umweltschutzansatz mit gleichzeitigem Wohlfühlfaktor für Mitarbeiter. Keiner muss sich mehr mit dem Schleppen von Plastikflaschen zum Arbeitsplatz abmühen, die dann oftmals durch den Stress am Morgen sowieso Zuhause vergessen werden. Mit den besonderen Leasing- und Mietkaufmöglichkeiten wird dies auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene für Unternehmen interessant. Die vielen Zubehör-Varianten des WPD 200 offerieren weitere Optionen und eine ideale Einpassung in die Unternehmensumgebung. Auch der Energiebedarf des Geräts lässt sich mit verschiedenen Modis zuverlässig optimieren, mit optionalem Aquastop und anpassbarer Abgabemenge ist die Sicherheit gewährleistet.

Ob privat oder für Mitarbeiter, mit bis zu sechs Wasservarianten wird jeder Geschmack getroffen, sei es wärmendes Teewasser oder eine kühlende Erfrischung. Die Möglichkeit, sich mit ausreichend Wasser versorgen zu können, ist simpel und entlastet zudem die Umwelt. Die Fachleute im PflüMa Kärcher Center in Reutlingen stehen mit Wissen und einer individuellen Beratung zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://www.kaercher-center-pfluema.de/de/professional/wasserspender.html

PflüMa GmbH / KÄRCHER CENTER PFLÜMA

Wir sind PflüMa, ein junges Unternehmen aus Reutlingen mit grandioser Perspektive und einem stabilen Fundament aus Fachwissen und innovativen Produkten der Weltmarke KÄRCHER.

Als zertifizierter Handels- und Servicepartner der Firma KÄRCHER aus Winnenden, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, private und gewerbliche Nutzer, Industrie- und Kommunale Kunden, in Sachen modernster Reinigungstechnik zu beraten und zu betreuen. Hierbei bieten wir einen Rundum-Service für das komplette Kärcher Sortiment, vom Verkauf, Vermietungen, den Wartungen sowie anfallenden Reparaturen und Garantieabwicklungen an.

Unser Einsatzgebiet erstreckt sich neben den Landkreisen Reutlingen, Tübingen & Böblingen, auch über die Zollern-Alb Region, Esslingen und das Stuttgarter Randgebiet.

