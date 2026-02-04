Beim Preis-Leistungs-Verhältnis steht eprimo an der Spitze

Als einziger Energieversorger vom Handelsblatt ausgezeichnet

– Platz 1 im Handelsblatt-Ranking: eprimo ist „Preis-Leistungs-Sieger 2026“ in der Kategorie „Energie & Wärme“

– Der grüne Energiediscounter ist seit 2019 jährlich unter den Top-5-Marken platziert

Neu-Isenburg, 4. Februar 2026. Bei eprimo stimmen Preis und Leistung hervorragend überein. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Ranking „Preis-Leistungs-Sieger“ vom Handelsblatt auf Grundlage einer umfassenden Verbraucherbefragung. Als einziger Versorger erreichte der grüne Energiediscounter eine Platzierung unter den Top-5-Marken in der Kategorie „Energie & Wärme“ und kann sich darüber hinaus über den Spitzenplatz der Branche freuen.

„Dass wir wieder als Preis-Leistungs-Sieger hervorgehen und damit erneut eine derart hohe Anerkennung der Kundinnen und Kunden erhalten, bestätigt unsere Ausrichtung auf faire, günstige und nachhaltige Energieangebote“, erklärt Katja Steger, CEO von eprimo. „Die Auszeichnung ist für uns ein Zeichen für die hohe Zufriedenheit rund um die Preisgestaltung unserer Tarife und Services.“

Im Rahmen einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts YouGov wurden mehr als eine Million Online-Interviews zur Bewertung von Preis- und Leistungswahrnehmung von 852 deutschen Marken durchgeführt. Mit der wiederholten Auszeichnung setzt eprimo seine Erfolgsgeschichte im Handelsblatt-Preis-Leistungs-Ranking fort: Seit 2019 wurde der grüne Energiediscounter jedes Jahr unter den Top 5 geführt und zeigt damit eine anhaltend hohe Bewertung durch Verbraucherinnen und Verbraucher. Dieser kontinuierliche Erfolg spiegelt die Stärke der Marke wider, verlässliche Versorgung zu attraktiven Preisen anzubieten.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

