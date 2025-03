Bei Erfurt MITTE findet jeder sein persönliches Bernd das Brot-Lieblingsstück

Neue Lizenzprodukte für einen ganz besonderen Lifestyle

Erfurt MITTE kommt pünktlich zum 25. Geburtstag von Bernd das Brot mit einer farbenfrohen Kollektion für alle Freunde des notorisch mürrischen Kastenbrotes, die jedem Bernd-Fan augenblicklich die miese Laune vertreibt.

KiKA lässt seinen Star das ganze Jahr über zum Jubiläum hochleben. In der KiKA Pressemitteilung gibt es alle wichtigen Informationen zu den geplanten Geburtstagsaktionen.

Passend dazu kommen 2025 viele neue Produkte und Designs vom Lizenznehmer Erfurt MITTE. So gibt es die neuen MIST und GROSSES B Basecaps, zwei Bernd Beanies, die BROTZEIT Porzellantasse von Kahla Porzellan, den beliebten BIO-BROTBEUTEL, 3D Magneten, Schlüsselanhänger und bald auch ein knallbuntes KARTENSPIEL, das Bernd aus völlig neuen Blickwinkeln zeigen wird.

Wenn ihr das nörgelnde Kastenbrot in euer Herz geschlossen habt, schaut einfach am FISCHMARKT 21 in Erfurt vorbei oder entdeckt die lustigen Bernd Produkte im Onlineshop von Erfurt MITTE.

PS: BERND steht direkt gegenüber vom Erfurt MITTE Laden – ziemlich schlecht gelaunt – für Selfies bereit 😉

Erfurt MITTE produziert individuell designte BERND DAS BROT Produkte in Lizenz. Das Unternehmen betreibt in Erfurt ein Ladengeschäft mit eigenem Onlineshop.

Kontakt

Erfurt MITTE

Hardy Karius

Fischmarkt 21

99084 Erfurt

036160199221



https://erfurt-mitte.de/collections/bernd-das-brot

