Begegnungen im Land des Donnerdrachens: Aviation & Tourism International stellt neue Reisen ins Königreich Bhutan vor

Von viertägigen Kurzreisen bis zu zweiwöchigen Intensivprogrammen

Bhutan gilt als eines der faszinierendsten und ursprünglichsten Länder Asiens. Der Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld), ein Pionier für Reisen in das Königreich im östlichen Himalaya, hat jetzt neue Arrangements zusammengestellt, mit denen die Gäste die einzigartige Kultur Bhutans mit ihren jahrhundertealten Traditionen sowie die kaum berührte Natur und die grandiose Hochgebirgskulisse entdecken können.

Die von Atiworld sorgsam kuratierten Aufenthalte haben eine Dauer von vier bis 15 Tagen. Zum Angebot gehören auch Trekkingtouren, beispielsweise auf dem bekannten Snowman Trek, der Aktivurlauber auf Pässe von über 5.000 Metern führt; auch gibt es spektakuläre Kombinationsreisen mit Nepal und Indien (bis zu drei Wochen). Wie bei Aitworld üblich, lassen sich alle Reisen individuell anpassen und um Vorab- oder Anschlussaufenthalte ergänzen.

Atiworld stellt die Reisen in der soeben erschienenen Broschüre „Bhutan – Ein Königreich im Himalaya“ vor, die telefonisch unter +49 (0)6023 917150 oder per Mail an info@atiworld.de bestellt werden kann.

Das Angebot gilt auch für Reisebüros und andere Veranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie können die jahrzehntelange Bhutan-Erfahrung von Atiworld für sich nutzen, um ihren Kunden dieses besondere Reiseziel zu offerieren.

Bhutan-Reisebeispiele von Atiworld

„Land des Donnerdrachens“ ist der Name der kürzesten der neuen Atiworld-Reisen (vier Tage / drei Übernachtungen). Diese konzentriert sich auf die Hauptstadt Thimphu sowie auf Paro mit dem Nationalmuseum Ta Dzong. Diese Stadt ist auch der Ausgansort für Wanderungen zu dem weltberühmten buddhistischen Tigernest-Bergkloster (pro Person im Doppelzimmer ab 864 Euro).

Bei der Reise „Kulturelles Bhutan“ (sieben Tage / sechs Nächte) lernen die Gäste weitere Regionen des Landes kennen, darunter den Dochula Pass auf rund 3.000 Metern Höhe mit seinen unzähligen Rhododendronbäumen und dem spektakulären Ausblick auf die Berglandschaft (pro Person im Doppelzimmer ab 1.684 Euro).

Eine perfekte Mischung aus Besichtigungen und sportlichen Aktivitäten bietet „Bhutan mit 3 Tagen Trekking“ (neun Tage / acht Nächte; davon zwei Übernachtungen in Zelten). Beim Trekking durchstreifen die Gäste herrliche Wacholder-, Magnolien-, Bambus- und Rhododendronwälder, erklimmen den Shobjula-Pass und gelangen in das weite Khotokah-Tal (pro Person im Doppelzimmer ab 2.223 Euro).

Farbenprächtige religiöse Feste

Bhutan liegt im Osten des Himalayas zwischen Tibet und dem Norden Indiens, ist etwa so groß wie die Schweiz und kann ganzjährig besucht werden. Besonders empfehlenswert ist eine Reise, wenn in dem Land eines der vielen farbenprächtigen, meist mehrtägigen Feste stattfindet. Diese haben zumeist religiöse Hintergründe und lassen die Menschen in bunten Kostümen zu traditionellen Tänzen und Musik zusammenkommen. Besucher sind herzlich eingeladen, diesem exotischen Treiben beizuwohnen. Atiworld hilft Interessierten auch hier bei der Reiseplanung und baut auf Wunsch die Teilnahme an Festlichkeiten in den Programmablauf ein.

Große Bhutan-Expertise mit mehr als 40 Jahren Erfahrung

„Als Land des Donnerdrachens mit uralten buddhistischen Traditionen, aber auch wegen der Erhebung des nationalen Bruttonationalglücks seit einigen Jahren wird Bhutan in der Öffentlichkeit immer stärker wahrgenommen; das Interesse an dem Land wächst stetig“, betont Atiworld-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Kutzer, einer der versiertesten Bhutan-Kenner im gesamten deutschsprachigen Raum.

Mit seinem Reiseveranstalter hat Kutzer schon vor mehr als 40 Jahren Besucher in das Land gebracht. Damit war er ein Wegbereiter für behutsames Reisen nach Bhutan. „Ganz vorsichtig öffnet sich das Königreich zunehmend Besuchern, doch bleiben die Werte und die Ursprünglichkeit des Landes sowie die Liebenswürdigkeit und tiefe Religiosität seiner Bevölkerung erhalten“, so Kutzer weiter. „So ist Bhutan auf der Welt eine der letzten Oasen voller Harmonie und erinnert damit an ein Wirklichkeit gewordenes Shangri-La.“

Weiterer Informationen zum Bhutan-Angebot von Atiworld gibt es online auf atiworld.de/reiseideen/bhutan.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

