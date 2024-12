Befreiung von vier Franzosen in Burkina Faso: Präsident Macron dankt König Mohammed VI. für seine Vermittlung

Paris – Präsident Emmanuel Macron dankte König Mohammed VI. für seine wesentliche Rolle bei der Vermittlung der Freilassung von vier französischen Beamten, die der Spionage verdächtigt werden und seit dem 1. Dezember 2023 in Burkina Faso inhaftiert sind.

Dies wurde am Donnerstag, den 19. Dezember, von der Generaldirektion für Auslandsgeheimdienst (DGSE) bekannt gegeben.

In einem Gespräch am Mittwoch, den 18. Dezember, hatte das französische Staatsoberhaupt dem König von Marokko seine Dankbarkeit für den Erfolg der Vermittlung ausgedrückt.

Die Freilassung der vier in Ouagadougou festgehaltenen französischen Staatsbürger dank der Intervention Seiner Majestät des Königs verdeutlicht einmal mehr die Schlagkraft, die Überzeugungskraft und den internationalen Einfluss Marokkos unter der Führung des Souveräns.

Die vier Beamten waren in Ouagadougou festgenommen worden und wurden von den burkinischen Behörden als Agenten präsentiert. Eine französische diplomatische Quelle behauptete jedoch, dass sie sich in offizieller Mission befanden und mit Diplomatenpässen und Visa ausgestattet waren. Diese Quelle wies die Spionagevorwürfe kategorisch zurück und erklärte, dass die Beamten an Tätigkeiten im Zusammenhang mit IT-Wartungsprojekten beteiligt waren.

Durch diese eminent humanitäre Vermittlung behauptet sich Marokko als wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne, der von der Glaubwürdigkeit des marokkanischen Souveräns im Konzert der Nationen und bei Burkina Faso und Frankreich profitiert.

Diese marokkanische Intervention erinnert auch an die hervorragenden Beziehungen zwischen dem Königreich Marokko und Frankreich sowie dem französischen Volk.

Dieser Akt hebt auch die hervorragenden Beziehungen zwischen Seiner Majestät dem König und dem burkinischen Präsidenten hervor und stärkt damit die langjährigen guten Beziehungen zwischen dem Königreich Marokko und der Republik Burkina Faso.

Diese Vermittlung auf diplomatischer und humanitärer Ebene erfolgt im Rahmen der Normalisierung zwischen Paris und Rabat, die in den letzten drei Jahren von diplomatischen Spannungen überschattet war.

Der Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Marokko Ende Oktober 2024 hatte bereits einen bedeutenden Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen markiert.

Die Annäherung hat sich seit dem 30. Juli verstärkt, als Frankreich seine Unterstützung „für den von Marokko vorgeschlagenen Autonomieplan für die Westsahara“ bekräftigte und ihn als „einzige ernsthafte und glaubwürdige Grundlage“ für die Lösung des seit fast fünfzig Jahren andauernden Konflikts zwischen Marokko und der von Algerien unterstützten Frente Polisario bezeichnete.

