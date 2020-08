Befreien Sie die Dokumentenkamera, die in Ihrem Laptop steckt, mit der Mirror-Cam von IPEVO.

IPEVO, der führende Anbieter von visueller Kommunikationstechnologie, hat gerade die Veröffentlichung seines neuesten Produkts, der Mirror-Cam, angekündigt.

Aufgrund des rasanten Zunahme des Fernlernens suchen Schüler und Lehrer ständig nach einem Weg, ihre gewohnte Lernumgebung nachzubilden. Eines ihrer größten Hindernisse war hierbei Echtzeit-Interaktion und -Feedback. Die Mirror-Cam wurde geschaffen, um dieses Problem zu lösen – und all das in einem variierbaren und kompakten Design, das Sie überall hin mitnehmen können.

Einfach aber intuitiv, erlaubt der Spiegel in der Mirror-Cam den Nutzern, durch die Verwandlung ihrer Laptop-Webcams den “Dokumentenkameraeffekt” zu nutzen. Durch die Umleitung des Sichtfelds der Laptop-Webcam auf den Tastaturbereich, wird alles was auf oder über der Tastatur geschieht, direkt auf den Laptop-Bildschirm übertragen.

Die Schüler können dann den Overhead-Präsentationsbereich nutzen, um Notizen zu machen, Skizzen zu erstellen, Probleme zu lösen, vorzulesen und vieles mehr, während sie Feedback in Echtzeit erhalten. Auf diese Weise können die Schüler ihr eigenes Lernen steuern und Lehrern und Eltern die Flexibilität und den Komfort verleihen, das Beste aus dem Lernprozess herauszukitzeln.

Nutzer können auch die Visualisierer-Software von IPEVO nutzen, um optimale Bilder aufzunehmen. Zu den Funktionen, die der Visualisierer bietet, gehören einfache Steuerelemente wie Drehen und Vergrößern von Bildern, Aufnehmen von Fotos und Videos und die Korrektur von trapezverzerrten Bildern, um nur einige zu nennen.

Die Mirror-Cam ist ab sofort in 6er-Packs für je 41,28 EUR erhältlich und kann entweder bei Amazon oder direkt bei IPEVO gekauft werden. Weitere Informationen zu Mirror-Cam finden Sie unter: https://international.ipevo.com.tw/de/Mirror-Cam.html

IPEVO hat seinen Sitz in Sunnyvale (Kalifornien) und ist ein EdTech-Unternehmen, das vielseitige visuelle Kommunikationswerkzeuge produziert und vertreibt. IPEVO denkt bei der Entwicklung seiner Produkte stets an die Benutzer und bietet einfache, erschwingliche Software, Dokumentenkameras und Kommunikationswerkzeuge an, mit denen Menschen in einer vernetzten Welt unkompliziert und effizient Inhalte erstellen, unterrichten, lernen, inspirieren und zusammenarbeiten können.

