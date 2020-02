Beerpong Eröffnungsturnier in Köln

Location: Schmerlztiegel

Street: Luxemburger Straße 34

City: 50674 – Köln (Germany)

Start: 03.07.2020 18:00 Uhr

End: 04.07.2020 01:05 Uhr

Entry: 25.00 Euro (incl. 19% VAT)

Die Beerpong Entertainment GmbH ist stolz verkünden zu können, dass sie das am 03.07.2020 stattfindende Beerpong Turnier in der Kölner Location „Schmelztiegel“ in der Luxemburgerstraße 34 veranstaltet.

Anmeldungen können bis zum 03.06.2020 eingereicht werden.

Weiterführende Informationen sind unter www.beerpong.de zu finden.

Auch über die Locationen können sich Teams anmelden.

Wir bitten darum, einen kreativen Teamnamen zu melden. Anregungen können hier gefunden werden:

https://beerpong.de/pages/beer-pong-namen

Wir freuen uns sehr auf das Ereignis und die Zusammenarbeit mit Schmerztiegel.

Beerpong Turnier im Schmelztiegel in der Kölner Innenstadt.

Kontakt

Beerpong Entertainment GmbH

Dariusz Aalen

Fliedergasse 38

57610 Altenkirchen

0251 / 9811565132

info@beerpong.de

https://beerpong.de/