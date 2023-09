Bedeutung hochwertiger Drucksachen für Marken und Produkte

Hochwertige Drucksachen sind eine Kunstform, die Geschichten erzählt, Emotionen weckt und Marken eine besondere Note verleiht.

Frankfurt am Main, 18. September 2023 – In einer Zeit, in der digitale Präsentationen und Online-Marketing einen wichtigen Teil der Unternehmensstrategie ausmachen, könnte man denken, dass traditionelle Druckerzeugnisse an Relevanz verlieren. Die Realität sieht jedoch anders aus. Hochwertige Druckerzeugnisse sind gefragter denn je! Sie spielen in Kombinationen mit anderen Kanälen eine unverzichtbare Rolle, wenn Marken positiv und nachhaltig positioniert werden sollen.

Mitten in diesem Szenario steht Colour Connection, eine Spezialdruckerei aus Frankfurt, die sich seit Jahren erfolgreich am Markt behauptet. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden Drucksachen zu liefern, die optisch überzeugen und auch haptisch ein Erlebnis bieten. Mit umfassendem Know-how, einer tief verwurzelten Leidenschaft für das Druckhandwerk und profunder Marketingerfahrung ermöglicht Colour Connection Marken, sich durch exklusive und maßgeschneiderte Drucklösungen von der Masse abzuheben.

Die Bedeutung von Druckqualität für Unternehmen

Wenn es darum geht, den ersten Eindruck eines Unternehmens zu prägen, spielt die Druckqualität eine entscheidende Rolle. In einer Welt, in der Verbraucher täglich mit einer Flut von Informationen konfrontiert werden, haben Unternehmen nur einen kurzen Moment, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen und zu halten. Hochwertige Druckerzeugnisse sind ein wirksames Instrument, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und eine Markenbotschaft effektiv zu vermitteln.

„Die Entscheidung für hochwertige Druckerzeugnisse ist mehr als nur eine Frage der Ästhetik. Sie ist eine Investition in die Marke selbst, eine Chance, die Persönlichkeit und die Werte eines Unternehmens zu vermitteln“, betont Ralph Hadem, Inhaber der Druckerei Colour Connection. Das zeigt auch eine umfangreiche Studie über die Wirkung von Printprodukten, die es hier zum kostenlosen Download gibt: https://www.printweb.de/10-fakten-ueber-die-wirkung-von-print.html.

Die Bedeutung maßgeschneiderten Drucksachen für Unternehmen

Neben der Druckqualität spielt die Individualisierung eine entscheidende Rolle in der modernen Markenstrategie. Mit maßgeschneiderten Drucksachen können Unternehmen ihre eigene Geschichte erzählen und sich so von der Konkurrenz abheben. Durch die Verwendung besonderer Materialien, einzigartiger Designs und individueller Botschaften bauen Unternehmen eine tiefere und stabile Beziehung zu ihrer Zielgruppe auf.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Wahl der Druckerei eine strategische Entscheidung ist, die weit über die reine Produktion von Werbemitteln hinausgeht. Es geht darum, einen Partner zu finden, der die Vision und die Werte des Unternehmens versteht und in der Lage ist, diese in eine physische Form zu übersetzen, die Emotionen weckt und eine dauerhafte Kundenbindung schafft.

Durch die Zusammenarbeit mit Colour Connection erhalten Unternehmen Zugang zu erstklassigen Drucktechnologien und zu einem Team von Experten, die jede Markenstrategie mit maßgeschneiderten Drucklösungen bereichern können, die nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar machen, was eine Marke wirklich ausmacht.

Fallbeispiel: Der Premium-Gutschein mit goldener Gutscheintasche

Die Arbeit von Colour Connection steht für Qualität und Individualität. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Premium-Gutschein mit goldener Gutscheintasche, ein Projekt, das die Druckerei für Sarah Dörries, Kreativgold, umgesetzt hat: https://www.printweb.de/digitaldruck/premium-gutschein-mit-goldfarbener-gutscheintasche/17025



Außergewöhnliche Materialwahl jenseits des Mainstreams

Die Wahl des Materials spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, ein Produkt zu schaffen, das sich von der Masse abhebt. Für die Gutscheintasche wurde bewusst ein exquisites Papier gewählt: das 285 g Stardream finegold, das sich durch eine beidseitig schimmernde Goldoptik auszeichnet. So erschließt sich schon bei der ersten Berührung eine Welt jenseits des Mainstreams, weit entfernt von der Standardauswahl vieler Onlinedruckereien.

Die handwerklichen Details: Von der Papierauswahl bis zum Druck

Herzstück des Ensembles ist die Gutscheinkarte, gedruckt auf 270 g Metapaper extrarough warmwhite. Das Papier besticht durch seine angenehme Rauheit, die den Gutschein optisch und haptisch zu einem Erlebnis macht. Der Druck, der sowohl in Schwarz als auch in opakem Weiß ausgeführt wurde, unterstreicht die edle Materialwahl und betont den Premiumcharakter des Packages.

Das Endprodukt und seine Haptik

Nicht zu unterschätzen sind die haptischen Eigenschaften des Endproduktes: Die raue Oberfläche des Papiers, das Gewicht der Karte und die schimmernde Goldoptik der Hülle schaffen ein sinnliches Erlebnis, das die Wertigkeit des Gutscheins unterstreicht und die Vorfreude auf das Geschenk steigert.

„So ein Premium-Gutschein mit goldener Gutscheintasche ist mehr als ein Geschenk. Er ist eine Einladung, die Exklusivität und Einzigartigkeit verspricht. Er ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, nicht nur für die liebsten Kundinnen und Kunden, sondern zum Beispiel auch für ein engagiertes Unternehmens-Team, das das ganze Jahr über hervorragende Arbeit leistet“, so Ralph Hadem, Inhaber der Druckerei Colour Connection, über die Eignung des Produkts als Weihnachtsgeschenk.

In einer Welt, in der digitale Inhalte dominieren, zeigen mehr als 1.600 aufwendig fotografierte Fallbeispiele im Blog von Colour Connection eindrucksvoll, dass hochwertige Druckerzeugnisse weiterhin relevant und äußerst wirkungsvoll sind. So werden exklusive Druckprodukte zu einem entscheidenden Instrument für Unternehmen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

Die Colour Connection GmbH ist eine Druckerei mit knapp 30 Jahren Erfahrung und hohem Anspruch an den persönlichen Kundenservice. Zahlreiche Papiersorten und Veredelungen sowie Print-on-Demand ermöglichen eine besonders individuelle Beratung, Betreuung und Produktauswahl. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main betreibt auch den Onlineshop printweb.de. Der Shop bietet ein breites Spektrum an Druckdienstleistungen wie Digital- und Offsetdruck, Großformatdruck, Veredelungen, Mailings und vieles mehr. Mit dem Fokus auf höchste Kundenzufriedenheit und Qualität ist die Colour Connection GmbH ein zuverlässiger Partner für Unternehmens- und Agenturkunden. Ferner ist es Inhaber Ralph Hadem ein Anliegen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies geschieht durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und moderner Technologien. Außerdem wird das Abfallaufkommen reduziert und Recyclingprozesse werden kontinuierlich optimiert.

Kontakt

Colour Connection GmbH

Ralph Hadem

Hanauer Landstraße 523

60386 Frankfurt am Main

069-9443730



http://www.printweb.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.