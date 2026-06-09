becos baut Vertrieb aus: Mischa Wittek verstärkt das Team

Fokus auf den Ausbau von MES- und APS-Lösungen

Stuttgart, 9. Juni 2026 – Die becos GmbH verstärkt ihre Vertriebsaktivitäten und gewinnt mit Mischa Wittek einen erfahrenen Vertriebsexperten und Kenner des Marktes für die Vermarktung ihrer Lösungen im Produktionsumfeld. Im Fokus der Zusammenarbeit steht insbesondere der Ausbau des Geschäfts rund um becosMES. Darüber hinaus wird Wittek die Marktbearbeitung im Bereich der intelligenten Produktionsplanung mit becosAPS unterstützen.

„Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Produktion transparenter, flexibler und effizienter zu gestalten. Genau hier setzen unsere Lösungen an“, erklärt Prof. Dr. Günter Bitsch, Geschäftsführer der becos GmbH. „Mit Mischa Wittek gewinnen wir einen Partner, der die Anforderungen industrieller Unternehmen versteht und unsere Kompetenzen gezielt in den Markt trägt.“

becos entwickelt Softwarelösungen für anspruchsvolle Produktionsumgebungen. Mit becosMES werden Produktions-, Maschinen- und Betriebsdaten in Echtzeit verfügbar gemacht und für Planung, Steuerung und Entscheidungen nutzbar. Ergänzt wird das Portfolio durch becosAPS, eine Lösung für die intelligente Produktionsplanung, die Unternehmen dabei unterstützt, Engpässe frühzeitig zu erkennen, Ressourcen besser zu nutzen und die Lieferfähigkeit nachhaltig zu verbessern.

Ein besonderes Merkmal von becos ist die Verbindung von Praxis, Forschung und Technologie. KI wird dabei nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Werkzeug, um Planungsverant-wortliche bei komplexen Entscheidungen zu unterstützen. Das Erfahrungswissen der Mitarbeitenden bleibt ein zentraler Bestandteil der Produktionsplanung und -steuerung.

„Mich überzeugt insbesondere die Kombination aus Produktionsverständnis, technologischer Kompetenz und Forschungsnähe“, sagt Mischa Wittek. „Viele Unternehmen suchen heute keine Standardsoftware, sondern Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen. Genau dafür steht becos. Besonders spannend finde ich die Verbindung von Produktionsdatentransparenz über becosMES und intelligenter Produktionsplanung mit becosAPS. Hier sehe ich großes Potenzial für Unternehmen, ihre Prozesse nachhaltiger, flexibler und wirtschaftlicher zu gestalten.“

Mit dem Ausbau des Vertriebs stärkt becos seine Marktpräsenz und setzt den Wachstumskurs im Bereich intelligenter Produktionslösungen konsequent fort.

1987 in Stuttgart als Spin-Off des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) von Prof. Dr. Günter Bitsch gegründet, gehört die becos GmbH heute zu den führenden Anbietern modernster MES- / APS- und IoT-Lösungen in Deutschland. Der enge Kontakt zur Forschung und Hochschulen / Lernfabriken sorgt für die Einbindung innovativer Lösungsansätze, dies führt im Ergebnis zu einer nachhaltigen Verbesserung der Prozesse ihrer Kunden. Mehr als 200 Kunden und 9.500 Anwender überwiegend im Fertigungsbereich arbeiten tagtäglich mit Lösungen von becos. Sie schätzen vor allem die KI-basierte, interaktive Entscheidungsunterstützung durch die Bewertung der Planungsmaßnahmen.

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becos GmbH

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