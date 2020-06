Becker und Mueller Schaltungsdruck: “Wir bleiben dran am Thema Praezision!”

Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH investiert in kontinuierliche Verbesserung der Leiterplatten-Herstellung

Ein Blick auf den Bohr- und Vernietungsprozess eröffnete Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. So wurde der Teilprozess der Leiterplattenfertigung bei Becker & Müller Schaltungsdruck im hauseigenen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess nun optimiert.

Der ständige, kritische Blick auf die Fertigungsprozesse – in diesem Fall der Nietprozess – und der Willen, sie ständig zu optimieren, brachten den Ball ins Rollen. Das Projekt wurde in Angriff genommen, um der Kundschaft immer bestmögliche Qualität und neueste Fertigungsmethoden anbieten zu können. Entwicklung ist Fortschritt.

Bei der Herstellung von Multilayer-Leiterplatten müssen die verschiedenen Lagen exakt aufeinander passen. In diesem Prozess setzt das Multilayer Registrier System “Targomat” die Bohrungen durch exakte optische Messung. Es werden 2 Registrierbohrungen gesetzt, um später die Kerne über ein Zweistiftsystem zu justieren.

Im stetigen Verbesserungsprozess werden die Prozessschritte regelmäßig kritisch angeschaut. Dabei wurde unter anderem die Möglichkeit eines Technik-Upgrades der Maschinen untersucht, mit den Herstellern diskutiert und beschlossen. Mit der Ergänzung einer modernen Windows 10-Steuerung und komplett neuen optischen Systemen, um eine noch genauere Erfassung und Verarbeitung nach den zukünftigen Qualitätserfordernissen zu ermöglichen, wurde das Ziel für die Prototypenfertigung erreicht. Darüber hinaus wurde im Laufe des Umbaus der Targomat und alle Verschleißteile generalüberholt. So ist sichergestellt, dass das System auf dem aktuellen Stand der Technik ist.

In gleichem Atemzug wurde der Nietprozess mit einbezogen. Das Ziel war selbstverständlich auch hierbei die Erhöhung der Präzision. In Abstimmung mit dem Schweizer Hersteller Printprocess AG wurde hierbei ebenfalls eine technische Weiterentwicklung eingeführt. Die Verformung der Nieten beim Pressvorgang wurde minimiert, der entstehende Versatz der Lagen reduziert. So wurde auch in diesem Schritt die Genauigkeit in der Produktion der Leiterplatte erhöht.

Nachdem die Lagen eines Panels positioniert sind, wird gebohrt, der Lagenaufbau dann mechanisch vernietet und an der nächsten Position verschweißt. Das heißt, das Harz der Prepregs wird beim Nachpressen über die Nieten erhitzt und so das Harz polymerisiert. Verschiebungen der Lagen im Paket (durch die spätere eventuelle Verformung der Nieten in der Presse) und ein etwaiger Versatz wird reduziert. Mit der Investition in dieses neue Niet-Schweiß-Modul konnte eine weitere Qualitätssteigerung realisiert werden.

“Als Prototypenhersteller sind wir immer bestrebt, genau zu schauen, was es Neues gibt oder wie wir uns verbessern können.” Xaver Müller, einer der beiden Geschäftsführer des Leiterplattenherstellers, ist überzeugt, dass das Optimierungsprojekt die richtige Entscheidung war.

Stillstand in der Fertigung tut nicht gut, und so wird, im Sinne der Kundschaft, immer nach neuen Optimierungschancen gesucht. So wird die Zukunft bei Becker & Müller Schaltungsdruck weitere Investitionen in eine neue Abwasseranlage und eine neue Fräsmaschine beinhalten. Auch das ist ein Schritt mehr, um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Weitere Informationen: www.becker-mueller.de

Unsere Firma befindet sich im schönen Kinzigtal im mittleren Schwarzwald, in der Nähe von Offenburg. Lohnenswerte Attraktionen in der Umgebung sind das Freilichtmuseum Gutach und der Europapark Rust. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen!

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Leiterplatten in Muster und Kleinserie spezialisiert hat.

Das Produktspektrum reicht von einseitigen Leiterplatten bis zu 20-lagigen Multilayern. Sie können bei uns auch Starrflex und spezielle HF-Substrate erhalten.

Ihre Aufträge schnell und pünktlich abzuwickeln, ist eine große Stärke unseres Teams. Bei der Abwicklung Ihres Auftrags legen wir großen Wert auf Qualität und Präzision.

Zu unserem Kundenstamm zählen vor allem Ingenieurbüros und Entwicklungsabteilungen der unterschiedlichsten Branchen. Seit Jahrzehnten schenken uns langjährige Kunden ihr Vertrauen. Daraus konnte sich eine 25-jährige Erfolgsgeschichte entwickeln.

