Beautywirkstoffe aus aller Welt

Wo kommen die bekannten Beauty-Wirkstoffe überhaupt her?

Die bekanntesten Wirkstoffe, die bereits seit Jahrhunderten in Kosmetikprodukten zum Einsatz kommen, sind auf dem ganzen Globus verteilt zu finden. Ob Afrika, Australien, das Mittelmeer oder Indien. Woher genau kommen die uns so bekannten Beauty-Wirkstoffe und was können sie?

Auf den prachtvollen Feldern der Provence in Frankreich ist die berühmteste Lavendelsorte der Welt zu finden. Der dortig wachsende Lavendel glänzt durch seinen herrlichen Duft und den aus den Stielen gewonnenen Lavendelölen. Die antimikrobiellen Eigenschaften dieser Öle werden zur Bekämpfung von Akne, Ekzemen und Sonnenbränden in der Kosmetik eingesetzt.

Das Teebaumöl, welches von den Ureinwohnern Australiens seit Jahrhunderten aus der Rinde des Teebaums gewonnen wird, findet schon seit langer Zeit Anwendung in der Kosmetik. Die antimikrobiellen und antimykotischen Eigenschaften des Öls werden zur Behandlung von Akne, Herpes, Pilzinfektionen sowie Insektenstichen verwendet.

Auch die Sheabutter, welche aus Afrika stammt, glänzt durch ihre besonderen Eigenschaften. Um sich vor UV-Strahlung zu schützen, setzen die Einwohner Afrikas bereits seit Jahrhunderten auf sie. Der hohe Fettsäuren- und Antioxidantienanteil wirkt entzündungshemmend und wird in der modernen Kosmetik zur Behandlung von Hautkrankheiten und Sonnenbrand eingesetzt.

Das Gewürz Kurkuma wurde bereits von den frühen Europäern in Indien entdeckt. Es wird auch als indischer Safran bezeichnet und kommt nicht nur in der Küche zum Einsatz. Durch seine antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften wird es ebenfalls zur Bekämpfung und Behandlung von Akne, Verbrennungen, Hautalterung sowie Sonnenbränden verwendet.

Bereits seit Jahrhunderten kommen die erwähnten Beauty-Wirkstoffe zum Einsatz und bieten der Haut den Schutz den sie benötigt. Dank der Neugier der Einwohner jedes Kontinents besitzen wir das heutige Wissen um die Wirkstoffe gezielt in der Kosmetik einsetzen zu können. Auch wenn die Beauty-Wirkstoffe schon seit langer Zeit zum Einsatz kommen, bedeutet dies nicht, dass wir in der modernen Zeit auf sie verzichten müssen.

Entdecken Sie im Anadore Kosmetik Online Shop zahlreiche Kosmetikprodukte mit besonderen Beauty Wirkstoffen und unsere aktuellen Beauty Secrets.

www.anadore-kosmetik.de

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden.

Nach dem Motto: Entdecken – Probieren – Lieben – Entdecken Sie u.a. exklusiven Nischendüfte, probieren Sie wirkungsvolle Hautpflege Produkte, und überzeugen Sie sich selbst von unseren Kundenservice.

Kontakt

Anadore Kosmetik

Anna Rajski

Schönauerstrasse 2

69198 Schriesheim

06203 937964

kontakt@anadore-kosmetik.de

http://anadore-kosmetik.de/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.